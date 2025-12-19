A24.com

Evelyn Von Brocke expuso a Marcelo Polino ante APTRA con un video donde habla sobre su patrimonio

Evelyn Von Brocke inició un operativo para revertir la situación ante APTRA tras el episodio con Marcelo Polino, exponiéndolo mediante un video en el que habla sobre sus gastos ostentosos.

19 dic 2025, 23:53
Tras el escándalo que la llevó a ser expulsada de APTRA por el episodio con Marcelo Polino, Evelyn Von Brocke finalmente rompió el silencio y se expresó a través de sus redes sociales. En un video que rápidamente comenzó a circular, la periodista puso el foco en una entrevista que Polino tuvo con el Pollo Álvarez en noviembre de 2024, donde él cuenta detalles sobre su patrimonio.

Aunque todavía le quedan 15 días para apelar formalmente la sanción de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas, Von Brocke parece haber decidido actuar primero en los medios. Desde su perfil de Instagram, inició una estrategia de exposición pública, intentando aliviar la presión de la opinión pública y los medios, y presentándose como el protagonista de su propia versión de los hechos.

En el video, Marcelo conversa para Infobae con el conductor, que busca conocer el dinero que tendría el artista. "¿Tenés un millón de dólares?", pregunta, sin filtro. Polino, ante cámara, respondió: "Eh... Si. Todo lo que necesito lo tengo: la casa que quiero, el auto, las vacaciones, me compro la ropa que quiera".

"Me gustan mucho las propiedades. Podría comprarme más para tener, rentar, en el exterior. Más o menos, los departamentos en Miami están 400 lucas", reveló Polino.

Además, contó una anécdota que vivió hace algunos años atrás: "Estaba en Chile y yo quería comprar una propiedad. Estaba con mi asistente y él la estaba comprando adentro de la combi que me llevaba al canal a grabar. Un departamento en Miami, yo digo: 'apretá bien ese botón'".

Con este material, Evelyn deja en claro que busca mostrar que, antes de que ella hablara sobre el dinero de su colega, él mismo se encargó de revelarlo sin ningún tipo de cuidado.

Cómo fue la sanción a Evelyn Von Brocke

En las últimas horas, Marcelo Polino se refirió en Intrusos (América TV) a la polémica que terminó con la expulsión de Evelyn Von Brocke de APTRA, la sanción más severa que puede aplicar la entidad. Como miembro de la asociación y exintegrante de la comisión directiva, el periodista explicó cómo se desarrolló el proceso interno luego de que su colega fuera acusada de difundir información falsa relacionada con su declaración jurada.

Desde el inicio de su descargo, Polino dejó claro que la situación estuvo marcada por la tensión y que el conflicto no surgió de repente. “Todo lo que pasó una situación tensa desde el comienzo. Hace 20 días que se está hablando de la mañana a la noche de mi patrimonio”, expresó, visiblemente molesto por la repercusión pública del tema.

Según detalló, el origen del conflicto se dio en un ámbito que debía mantenerse estrictamente institucional. “En un chat de APTRA se puso una declaración jurada mía falsa. ¡Y se me injurió! Además, hubo comentarios ofensivos sobre mí”, afirmó, subrayando que no se trató de un intercambio privado, sino de un espacio oficial de la asociación.

Polino también advirtió sobre las repercusiones personales que generó la difusión de esa información: “Están diciendo que tengo millones de dólares en mi casa... ¿se imaginan el miedo con el que vivo?”.

“Yo fui agredido en un chat institucional. Un chat que es para comunicar lo que pasa en las entregas. No es para discutir ideas... mucho menos hablar lo que se habló”, dijo, diferenciando claramente la finalidad del canal de comunicación institucional.

Ante la gravedad de la situación, Polino explicó que decidió acudir personalmente a la comisión directiva para presentar su versión de los hechos. “Yo me presenté en la comisión directiva. Ellos escucharon mis argumentos. Hicieron una asamblea extraordinaria y sometieron a votación si sancionaban o no a Evelyn. Yo dije: ‘voy a aceptar lo que decida la mayoría’”, detalló sobre el procedimiento seguido.

Finalmente, el periodista dio a conocer el resultado de la votación que derivó en la expulsión de Von Brocke: “La sanción fue general y unánime. El pedido de sanción fue unánime”.

