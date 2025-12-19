Evelyn Von Brocke expuso a Marcelo Polino ante APTRA con un video donde habla sobre su patrimonio

Además, contó una anécdota que vivió hace algunos años atrás: "Estaba en Chile y yo quería comprar una propiedad. Estaba con mi asistente y él la estaba comprando adentro de la combi que me llevaba al canal a grabar. Un departamento en Miami, yo digo: 'apretá bien ese botón'".

Con este material, Evelyn deja en claro que busca mostrar que, antes de que ella hablara sobre el dinero de su colega, él mismo se encargó de revelarlo sin ningún tipo de cuidado.

Cómo fue la sanción a Evelyn Von Brocke

En las últimas horas, Marcelo Polino se refirió en Intrusos (América TV) a la polémica que terminó con la expulsión de Evelyn Von Brocke de APTRA, la sanción más severa que puede aplicar la entidad. Como miembro de la asociación y exintegrante de la comisión directiva, el periodista explicó cómo se desarrolló el proceso interno luego de que su colega fuera acusada de difundir información falsa relacionada con su declaración jurada.

Desde el inicio de su descargo, Polino dejó claro que la situación estuvo marcada por la tensión y que el conflicto no surgió de repente. “Todo lo que pasó una situación tensa desde el comienzo. Hace 20 días que se está hablando de la mañana a la noche de mi patrimonio”, expresó, visiblemente molesto por la repercusión pública del tema.

Según detalló, el origen del conflicto se dio en un ámbito que debía mantenerse estrictamente institucional. “En un chat de APTRA se puso una declaración jurada mía falsa. ¡Y se me injurió! Además, hubo comentarios ofensivos sobre mí”, afirmó, subrayando que no se trató de un intercambio privado, sino de un espacio oficial de la asociación.

Polino también advirtió sobre las repercusiones personales que generó la difusión de esa información: “Están diciendo que tengo millones de dólares en mi casa... ¿se imaginan el miedo con el que vivo?”.

“Yo fui agredido en un chat institucional. Un chat que es para comunicar lo que pasa en las entregas. No es para discutir ideas... mucho menos hablar lo que se habló”, dijo, diferenciando claramente la finalidad del canal de comunicación institucional.

Ante la gravedad de la situación, Polino explicó que decidió acudir personalmente a la comisión directiva para presentar su versión de los hechos. “Yo me presenté en la comisión directiva. Ellos escucharon mis argumentos. Hicieron una asamblea extraordinaria y sometieron a votación si sancionaban o no a Evelyn. Yo dije: ‘voy a aceptar lo que decida la mayoría’”, detalló sobre el procedimiento seguido.

Finalmente, el periodista dio a conocer el resultado de la votación que derivó en la expulsión de Von Brocke: “La sanción fue general y unánime. El pedido de sanción fue unánime”.