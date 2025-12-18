River presentó una nueva oferta y confía en cerrar a un atacante top desde Europa: "Hay optimismo"

Qué oferta presentó River y en qué estado está la negociación

Según la información, River mejoró una propuesta inicial de 800 mil dólares para concretar una cesión y en Núñez reina el optimismo respecto a poder cerrar la operación. Incluso, la dirigencia envió un emisario a Portugal para resolver detalles puntuales de la negociación y acelerar los tiempos.

La idea del club es que Prestianni pueda sumarse lo antes posible al grupo para realizar la mayor parte de la pretemporada junto al plantel. En ese sentido, las próximas horas serán determinantes para definir si el acuerdo se concreta o si habrá que seguir ajustando condiciones con Benfica.

¿Cómo sigue el mercado de pases de River?

Más allá del caso Prestianni, River mantiene varias gestiones abiertas. El nombre que aparece más avanzado es el de Fausto Vera, mediocampista que no es prioridad para Jorge Sampaoli en el Atlético Mineiro. El Millonario trabaja en un préstamo con opción de compra y, aunque restan definir cuestiones vinculadas a la forma de pago, en Núñez creen que la operación está bien encaminada.

Además, el club realizó sondeos por otros futbolistas como Santiago Ascacibar, Santino Andino y Tadeo Allende, aunque hasta el momento no hubo avances significativos que permitan profundizar esas negociaciones.

También surgieron novedades sobre Julio Soler, lateral izquierdo del Bournemouth y capitán de la Selección argentina Sub 20. El jugador dio el visto bueno para salir a préstamo, pero su club prioriza una cesión dentro de Europa y está cerca de concretar su llegada al Ajax de los Países Bajos.

Cuál es la estrategia de River en este mercado

Con Stefano Di Carlo ya en funciones como presidente, River insiste en una política clara para este mercado: reforzarse mediante préstamos con opción de compra, siempre que el contexto lo permita. La dirigencia busca incorporar futbolistas que puedan rendir de inmediato, sin comprometer en exceso las finanzas del club.

La prioridad es darle a Gallardo alternativas en puestos clave antes del inicio de la pretemporada, con la expectativa de que el equipo llegue armado y competitivo al arranque de la temporada. En ese escenario, la posible llegada de un delantero desde Europa aparece como uno de los movimientos más importantes de este mercado para el Millonario.