En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
River
Gallardo
FÚTBOL

River presentó una nueva oferta y confía en cerrar a un atacante top desde Europa: "Hay optimismo"

River mejoró su propuesta para incorporar a un futbolista, actualmente en Europa, y espera destrabar la negociación para que pueda sumarse a la pretemporada.

River presentó una nueva oferta y confía en cerrar a un atacante top desde Europa: Hay optimismo

River empezó a moverse con fuerza en el mercado de pases y apunta a reforzar su ataque con un nombre que ilusiona. Mientras el plantel profesional disfruta de sus últimas semanas de descanso, la dirigencia trabaja para cerrar incorporaciones que le permitan a Marcelo Gallardo contar con variantes desde el inicio de la pretemporada. En ese contexto, el foco está puesto en Europa y el objetivo es claro: sumar un delantero joven, con proyección y roce internacional.

Leé también Las zonas de Boca y River en la Liga Profesional: por qué el Xeneize fue "perjudicado"
las zonas de boca y river en la liga profesional: por que el xeneize fue perjudicado
image

El nombre que aparece en escena es el de Gianluca Prestianni, futbolista surgido de Vélez y actualmente en el Benfica. Desde Núñez iniciaron contactos con el club portugués para lograr su regreso al fútbol argentino, una posibilidad que, en un principio, parecía compleja pero que con el correr de los días comenzó a tomar forma.

Por qué River fue a buscar a Prestianni a Europa

La intención de River responde a varios factores. Prestianni dejó una muy buena imagen en el último Mundial Sub 20 con la Selección Argentina y es considerado uno de los talentos jóvenes con mayor proyección ofensiva. Su presente en Benfica, sin demasiados minutos, abrió una ventana que el Millonario decidió aprovechar.

Si bien el club portugués se mostró reticente a cederlo fuera del continente, la postura del futbolista fue clave para que las conversaciones avanzaran. Desde el entorno del jugador hicieron saber su interés en regresar al país para tener continuidad y protagonismo, algo que River le garantiza de cara a una temporada exigente.

Qué oferta presentó River y en qué estado está la negociación

Según la información, River mejoró una propuesta inicial de 800 mil dólares para concretar una cesión y en Núñez reina el optimismo respecto a poder cerrar la operación. Incluso, la dirigencia envió un emisario a Portugal para resolver detalles puntuales de la negociación y acelerar los tiempos.

La idea del club es que Prestianni pueda sumarse lo antes posible al grupo para realizar la mayor parte de la pretemporada junto al plantel. En ese sentido, las próximas horas serán determinantes para definir si el acuerdo se concreta o si habrá que seguir ajustando condiciones con Benfica.

¿Cómo sigue el mercado de pases de River?

Más allá del caso Prestianni, River mantiene varias gestiones abiertas. El nombre que aparece más avanzado es el de Fausto Vera, mediocampista que no es prioridad para Jorge Sampaoli en el Atlético Mineiro. El Millonario trabaja en un préstamo con opción de compra y, aunque restan definir cuestiones vinculadas a la forma de pago, en Núñez creen que la operación está bien encaminada.

Además, el club realizó sondeos por otros futbolistas como Santiago Ascacibar, Santino Andino y Tadeo Allende, aunque hasta el momento no hubo avances significativos que permitan profundizar esas negociaciones.

También surgieron novedades sobre Julio Soler, lateral izquierdo del Bournemouth y capitán de la Selección argentina Sub 20. El jugador dio el visto bueno para salir a préstamo, pero su club prioriza una cesión dentro de Europa y está cerca de concretar su llegada al Ajax de los Países Bajos.

Cuál es la estrategia de River en este mercado

Con Stefano Di Carlo ya en funciones como presidente, River insiste en una política clara para este mercado: reforzarse mediante préstamos con opción de compra, siempre que el contexto lo permita. La dirigencia busca incorporar futbolistas que puedan rendir de inmediato, sin comprometer en exceso las finanzas del club.

La prioridad es darle a Gallardo alternativas en puestos clave antes del inicio de la pretemporada, con la expectativa de que el equipo llegue armado y competitivo al arranque de la temporada. En ese escenario, la posible llegada de un delantero desde Europa aparece como uno de los movimientos más importantes de este mercado para el Millonario.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
River Gallardo Europa
Notas relacionadas
Regresos, dudas y decisiones: quiénes son los 12 jugadores que vuelven a River en 2026 y qué hará Gallardo en cada caso
Conmebol actualizó el ranking 2026: Boca y River bajan y otro club argentino se mete en el top 10
Así quedó el fixture del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026: cuándo se jugará el Superclásico

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar