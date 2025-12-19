En sus últimos días en LAM, Yanina Latore se peleó fuerte con una Angelita

"Yanina, cuando pasó tu historia más grave en los medios, yo estaba borracha con mis amigas y te mandé un mensaje. Me decís que soy feminista selectiva", retrucó Romina. Lejos de quedarse callada, Yanina le respondió: "Uno tiene que pensar cuando escribe y uno dice tantas barbaridades".

Irónica, Scalora trajo risas al estudio —risas para todos menos para su compañera—: "Ah, porque vos sos García Márquez", dijo. Y agregó: "Me mandaste dos palos de personas a putearme, y vos ahí no pensaste lo que le pasa al otro. Por eso, ¿me vas a reclamar un tweet de cuando no era conocida?".

"Yo no te conocía; te conocía por tus bardeadas sobre mí", le hizo saber Latorre. Scalora, volvió a explicar el episodio en la ex red social del pajarito. "En Twitter me pegaste vos, Ángel, pero en Twitter. Entonces, si yo no te lo reclamé nunca, vos no me lo reclames", expresó.

El intercambio concluyó con Scalora expresando un pensamiento, mientras que la esposa de Diego Latorre la contradijo: "No vengo a hablar de política acá. Las únicas dos veces que hablé de política fue porque vos me dijiste 'Peroncha'. Solamente te quise decir: 'Che Yanina, es agresivo esto'". " No me parece agresivo", respondió Yanina.

Cómo fue la primera pelea entre Yanina Latorre y Romina Scalora

El domingo 26 de octubre, mientras Argentina acudía a las urnas para elegir Diputados Nacionales en todo el país y Senadores Nacionales en la Capital Federal y en provincias como Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, una disputa inesperada se volvió viral, pero no en el terreno político: protagonizada por Yanina Latorre y Romina Scalora en redes sociales.

Todo comenzó con un mensaje de la nueva panelista de LAM (América TV) en su cuenta de X, donde anunció: “Ya voté. Porque yo puedo. Pablo Grillo no. Fue por él y su familia”.

La respuesta de Yanina no se hizo esperar y cargó con su característico tono irónico: “También votaste por Nisman, por las víctimas de abuso de Alperovich y Espinoza, por los que no pudieron despedir a sus familiares en la pandemia. ¿Votaste, Rominita, por las fiestitas de Albertico? ¿Por Cristina presa?”.

“Yanina, cada uno vota por lo que cree. Mi voto vale igual que el tuyo. No me enojo con vos, sino con los que gobiernan siempre. Cuando dejes de personalizar el debate, quizás podamos tenerlo”, intentó moderar el intercambio Romina con un mensaje conciliador.

Pero la conductora de SQP (América TV) siguió firme en su postura y respondió sin filtro: “¿Sabés por qué no podemos tener un debate? Porque vos votás corrupción y yo voto en contra de esa mierda”.

Finalmente, Scalora buscó cerrar la discusión con un mensaje más reflexivo: “Yo no cuestiono las razones por las que vota el resto. Creo en la democracia y entendí que no hay gente que vote mal. El voto hay que entenderlo y analizarlo”.

