El gesto de Miguel Borja que enfrió su llegada a Boca y lo alejó definitivamente del fútbol argentino

Ese pedido fue interpretado como un gesto que terminó de enfriar la negociación y que dejó a Boca fuera de carrera. Desde el entorno dirigencial, siempre de acuerdo a lo publicado por Olé, consideraron que la postura del futbolista no fue lógica en el contexto de la negociación.

Por qué el pedido de Borja cayó mal en Boca

La reacción en Boca no tardó en llegar. Al conocerse la exigencia económica del delantero, la lectura interna fue contundente. “No es lógico lo que pidió, está claro que quisieron usar a Boca para ir a otro país”, habrían expresado desde la dirigencia xeneize, marcando el fastidio por la forma en la que se dieron las conversaciones.

Ese gesto fue uno de los detonantes para dar por terminadas las charlas. La sensación fue que el nombre de Boca fue utilizado como una herramienta de presión o posicionamiento en el mercado, algo que no cayó bien en el club y que cerró definitivamente la puerta a la llegada del colombiano.

Mientras tanto, Borja se prepara para iniciar una nueva etapa en el fútbol mexicano, poniendo fin a su ciclo en River y dejando atrás un rumor que sacudió al fútbol argentino en pleno cierre de año. Aunque el mercado de pases todavía no comenzó formalmente, Boca ya da vuelta la página y continuará en la búsqueda de un delantero de jerarquía para encarar la Copa Libertadores 2026.

Así, lo que pudo haber sido uno de los pases más impactantes entre rivales históricos quedó reducido a una negociación frustrada, marcada por un pedido que cambió el rumbo de la historia y selló el futuro de Miguel Borja lejos del fútbol argentino.