Deportes
Miguel Borja
Boca
FÚTBOL

El gesto de Miguel Borja que enfrió su llegada a Boca y lo alejó definitivamente del fútbol argentino

El delantero colombiano quedó en el centro de la escena al negociar con Boca mientras cerraba su salida de River. Un inesperado gesto fue clave para que Boca se bajara de la negociación y su futuro quedara lejos de la Bombonera.

Miguel Borja atraviesa sus últimos días como jugador de River y, en ese contexto, protagonizó uno de los movimientos más resonantes del cierre de la temporada en el fútbol argentino. Con contrato vigente hasta el 31 de diciembre, el delantero colombiano quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que se conocieran detalles de las negociaciones que mantuvo con Boca, mientras avanzaba en paralelo su salida al exterior.

¿Fin de ciclo? Miguel Borja tiene un pie afuera de River: el club que está cerca de ficharlo
image

Lo que en un principio surgió como una insinuación en una entrevista televisiva rápidamente escaló a una posibilidad concreta. Boca se contactó con el entorno del futbolista y le realizó una oferta formal para sumarlo como refuerzo, en una operación que hubiese marcado un antecedente fuerte en el mercado local por tratarse de un pase directo desde River. Sin embargo, las charlas no prosperaron y el final fue otro: Borja tiene todo acordado para convertirse en nuevo jugador del Cruz Azul de México en condición de libre.

Qué pidió Miguel Borja para jugar en Boca

Con el acuerdo ya encaminado con el conjunto mexicano, comenzaron a trascender los entretelones de la negociación frustrada con el Xeneize. El periodista Gonzalo Suli reveló en Olé el punto que generó mayor malestar en la dirigencia de Boca y que terminó por dinamitar cualquier posibilidad de acuerdo.

Según la información, Borja habría solicitado un contrato anual superior al que perciben actualmente Leandro Paredes y Edinson Cavani. La cifra pretendida por el delantero colombiano habría superado los dos millones de dólares por temporada, un monto que fue considerado excesivo por el club de la Ribera y que motivó una contraoferta que no tuvo aceptación.

Ese pedido fue interpretado como un gesto que terminó de enfriar la negociación y que dejó a Boca fuera de carrera. Desde el entorno dirigencial, siempre de acuerdo a lo publicado por Olé, consideraron que la postura del futbolista no fue lógica en el contexto de la negociación.

Por qué el pedido de Borja cayó mal en Boca

La reacción en Boca no tardó en llegar. Al conocerse la exigencia económica del delantero, la lectura interna fue contundente. “No es lógico lo que pidió, está claro que quisieron usar a Boca para ir a otro país”, habrían expresado desde la dirigencia xeneize, marcando el fastidio por la forma en la que se dieron las conversaciones.

Ese gesto fue uno de los detonantes para dar por terminadas las charlas. La sensación fue que el nombre de Boca fue utilizado como una herramienta de presión o posicionamiento en el mercado, algo que no cayó bien en el club y que cerró definitivamente la puerta a la llegada del colombiano.

Mientras tanto, Borja se prepara para iniciar una nueva etapa en el fútbol mexicano, poniendo fin a su ciclo en River y dejando atrás un rumor que sacudió al fútbol argentino en pleno cierre de año. Aunque el mercado de pases todavía no comenzó formalmente, Boca ya da vuelta la página y continuará en la búsqueda de un delantero de jerarquía para encarar la Copa Libertadores 2026.

Así, lo que pudo haber sido uno de los pases más impactantes entre rivales históricos quedó reducido a una negociación frustrada, marcada por un pedido que cambió el rumbo de la historia y selló el futuro de Miguel Borja lejos del fútbol argentino.

