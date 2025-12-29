En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Futbolista
Murió
CONMOCIÓN

Tragedia en el fútbol: un jugador murió en pleno partido por un "ritual tradicional"

El futbolista Igiraneza Aimé Gueric se descompensó durante un encuentro y murió camino al hospital. El episodio estaría relacionado con el uso de un objeto vinculado a una antigua práctica espiritual conocida como “gris-gris”.

Tragedia en el fútbol: un jugador murió en pleno partido por un ritual tradicional

El fútbol africano atraviesa horas de profunda conmoción tras la muerte de Igiraneza Aimé Gueric, futbolista del club Les Guêpiers du Lac, quien falleció en pleno partido de la segunda división de Burundi luego de sufrir una grave descompensación dentro del campo de juego. El episodio ocurrió ante la mirada atónita de compañeros, rivales y espectadores, y generó un fuerte impacto tanto en el ámbito deportivo como social.

Leé también El ranking mundial de clubes sacudió al fútbol argentino: cómo quedaron los cinco grandes
el ranking mundial de clubes sacudio al futbol argentino: como quedaron los cinco grandes

Según informaron medios locales y confirmó la Federación Burundesa de Fútbol, el jugador se desplomó repentinamente durante el desarrollo del encuentro luego de haber ingerido accidentalmente una moneda, que habría quedado alojada en sus vías respiratorias. La situación activó de inmediato el protocolo de emergencia médica.

El cuerpo médico ingresó rápidamente al campo y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el césped, en un intento desesperado por estabilizarlo. Ante la gravedad del cuadro, Gueric fue trasladado en ambulancia al hospital más cercano, pero falleció durante el trayecto, según confirmaron oficialmente desde la federación.

“A pesar de la rápida intervención de los servicios médicos en el campo, el jugador falleció durante el traslado al hospital”, señaló el comunicado difundido tras el trágico desenlace.

Qué es el “gris-gris” y por qué aparece vinculado a la tragedia

Aunque hasta el momento no se difundieron conclusiones médicas definitivas, distintas versiones apuntan a que el hecho estaría relacionado con una práctica tradicional conocida como “gris-gris”, una costumbre ancestral presente en algunas regiones de África. Se trata de rituales espirituales que incluyen el uso de amuletos u objetos considerados protectores, que algunos deportistas utilizan como parte de una preparación simbólica antes de competir.

En este contexto, la moneda que habría provocado la obstrucción respiratoria estaría vinculada a ese tipo de ritual, aunque las autoridades evitaron confirmar esta hipótesis de manera oficial. La investigación sigue abierta y se aguarda un informe más detallado para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento.

La noticia generó un fuerte impacto en el fútbol burundés, donde el caso abrió un debate profundo sobre la convivencia entre las creencias tradicionales y los protocolos de seguridad en el deporte profesional.

El comunicado de la Federación y el impacto en el fútbol local

Tras confirmarse la muerte del futbolista, la Federación Burundesa de Fútbol expresó su pesar a través de un mensaje institucional: “En estos momentos dolorosos, la Federación envía sus más sinceras condolencias a la familia del jugador, al club Les Guêpiers du Lac y a toda la familia del fútbol burundés. Que su alma descanse en paz”.

El club también suspendió sus actividades y se espera que en los próximos días se realicen homenajes en memoria de Gueric, cuya muerte dejó una huella imborrable en una liga que aún intenta asimilar lo ocurrido.

La tragedia de Igiraneza Aimé Gueric vuelve a poner en primer plano la fragilidad de la vida dentro de un deporte que, muchas veces, parece invencible. Un episodio estremecedor que excede al resultado y que sacudió al fútbol africano con una historia tan inesperada como dolorosa.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Futbolista Murió
Notas relacionadas
Cambió el fútbol por la magia: Real Madrid transformó el Santiago Bernabéu para Navidad y Año Nuevo
El adiós a una leyenda: murió John Robertson, el "Picasso del fútbol"
El festejo que casi termina en tragedia: la pirueta de un futbolista que generó preocupación

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar