Tragedia en el fútbol: un jugador murió en pleno partido por un "ritual tradicional"

Qué es el “gris-gris” y por qué aparece vinculado a la tragedia

Aunque hasta el momento no se difundieron conclusiones médicas definitivas, distintas versiones apuntan a que el hecho estaría relacionado con una práctica tradicional conocida como “gris-gris”, una costumbre ancestral presente en algunas regiones de África. Se trata de rituales espirituales que incluyen el uso de amuletos u objetos considerados protectores, que algunos deportistas utilizan como parte de una preparación simbólica antes de competir.

En este contexto, la moneda que habría provocado la obstrucción respiratoria estaría vinculada a ese tipo de ritual, aunque las autoridades evitaron confirmar esta hipótesis de manera oficial. La investigación sigue abierta y se aguarda un informe más detallado para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento.

La noticia generó un fuerte impacto en el fútbol burundés, donde el caso abrió un debate profundo sobre la convivencia entre las creencias tradicionales y los protocolos de seguridad en el deporte profesional.

El comunicado de la Federación y el impacto en el fútbol local

Tras confirmarse la muerte del futbolista, la Federación Burundesa de Fútbol expresó su pesar a través de un mensaje institucional: “En estos momentos dolorosos, la Federación envía sus más sinceras condolencias a la familia del jugador, al club Les Guêpiers du Lac y a toda la familia del fútbol burundés. Que su alma descanse en paz”.

El club también suspendió sus actividades y se espera que en los próximos días se realicen homenajes en memoria de Gueric, cuya muerte dejó una huella imborrable en una liga que aún intenta asimilar lo ocurrido.

La tragedia de Igiraneza Aimé Gueric vuelve a poner en primer plano la fragilidad de la vida dentro de un deporte que, muchas veces, parece invencible. Un episodio estremecedor que excede al resultado y que sacudió al fútbol africano con una historia tan inesperada como dolorosa.