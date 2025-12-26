El ranking mundial de clubes sacudió al fútbol argentino: cómo quedaron los cinco grandes

Por qué Boca quedó por detrás de Independiente

Uno de los datos que más llamó la atención fue la ubicación de Boca Juniors, que figura en el puesto 129, incluso por debajo de Independiente, que aparece en el escalón 124. El Xeneize pagó caro un año sin participación en torneos internacionales y sin títulos, factores clave en el sistema de evaluación de la IFFHS. Independiente, pese a atravesar un presente de inestabilidad deportiva y económica, logró ubicarse algunos puestos más arriba.

Cuál fue el lugar de San Lorenzo entre los grandes

San Lorenzo fue el peor clasificado de los cinco grandes del fútbol argentino, al ubicarse en el puesto 215. El Ciclón quedó lejos de los primeros planos y reflejó un año irregular, sin protagonismo fuerte ni en el ámbito local ni en el internacional.

Qué otros clubes argentinos aparecen en el top 500

Además de los grandes, varios clubes argentinos lograron meterse en el listado. Lanús se ubicó 49°, apenas por detrás de River, mientras que Central Córdoba de Santiago del Estero (86°), Vélez (105°), Estudiantes (110°) y Huracán (115°) también tuvieron posiciones destacadas. Más atrás aparecen instituciones como Argentinos Juniors, Rosario Central, Defensa y Justicia, Talleres, Platense y Gimnasia, entre otros.

El ranking de la IFFHS vuelve a poner en debate el presente del fútbol argentino en comparación con las potencias del mundo. Lejos de los primeros puestos, los resultados confirman un escenario de transición y una brecha cada vez más marcada con los clubes más competitivos del plano internacional.

Todos los clubes argentinos en el top 500 de la IFFHS