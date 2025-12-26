En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Fútbol
Boca
SORPRESIVO

El ranking mundial de clubes sacudió al fútbol argentino: cómo quedaron los cinco grandes

La IFFHS dio a conocer su ranking mundial de clubes correspondiente al último año y los cinco grandes del fútbol argentino quedaron lejos de los primeros puestos. ¿Quién es el mejor ubicado?

El ranking mundial de clubes sacudió al fútbol argentino: cómo quedaron los cinco grandes

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) publicó su tradicional ranking mundial de clubes, correspondiente al período comprendido entre el 1 de diciembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025. El informe, que incluye a las 500 mejores instituciones del planeta, volvió a generar impacto en el fútbol argentino por la ubicación de los denominados cinco grandes, todos lejos de los primeros puestos del listado.

Leé también Conmoción en el fútbol: murió Sebastian Hertner en un trágico accidente durante sus vacaciones
conmocion en el futbol: murio sebastian hertner en un tragico accidente durante sus vacaciones

El ranking es encabezado por el París Saint-Germain, que lidera la clasificación global, mientras que apenas dos equipos sudamericanos lograron meterse en el top 10: Flamengo y Palmeiras. En ese contexto, los clubes argentinos aparecen más relegados, con posiciones que reflejan un año de resultados dispares a nivel local e internacional.

Cuál fue el club argentino mejor ubicado en el ranking de la IFFHS

Racing Club fue el equipo argentino mejor posicionado en la clasificación, al ubicarse en el puesto 36. La Academia capitalizó un año destacado, en el que se consagró campeón de la Recopa Sudamericana, alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores y fue subcampeón del Torneo Clausura. Ese recorrido internacional y local le permitió liderar la tabla entre los clubes nacionales y quedar como el mejor representante del país en el ranking.

image

Cómo le fue a River Plate en la clasificación mundial

River Plate aparece en el puesto 48, dentro del top 50 global. A pesar de no haber obtenido títulos durante el período evaluado, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo logró mantenerse entre los mejores posicionados de Sudamérica. El ranking refleja cierta regularidad en el plano internacional y el peso histórico del club, aunque el año deportivo estuvo marcado por resultados por debajo de las expectativas habituales.

Por qué Boca quedó por detrás de Independiente

Uno de los datos que más llamó la atención fue la ubicación de Boca Juniors, que figura en el puesto 129, incluso por debajo de Independiente, que aparece en el escalón 124. El Xeneize pagó caro un año sin participación en torneos internacionales y sin títulos, factores clave en el sistema de evaluación de la IFFHS. Independiente, pese a atravesar un presente de inestabilidad deportiva y económica, logró ubicarse algunos puestos más arriba.

Cuál fue el lugar de San Lorenzo entre los grandes

San Lorenzo fue el peor clasificado de los cinco grandes del fútbol argentino, al ubicarse en el puesto 215. El Ciclón quedó lejos de los primeros planos y reflejó un año irregular, sin protagonismo fuerte ni en el ámbito local ni en el internacional.

Qué otros clubes argentinos aparecen en el top 500

Además de los grandes, varios clubes argentinos lograron meterse en el listado. Lanús se ubicó 49°, apenas por detrás de River, mientras que Central Córdoba de Santiago del Estero (86°), Vélez (105°), Estudiantes (110°) y Huracán (115°) también tuvieron posiciones destacadas. Más atrás aparecen instituciones como Argentinos Juniors, Rosario Central, Defensa y Justicia, Talleres, Platense y Gimnasia, entre otros.

El ranking de la IFFHS vuelve a poner en debate el presente del fútbol argentino en comparación con las potencias del mundo. Lejos de los primeros puestos, los resultados confirman un escenario de transición y una brecha cada vez más marcada con los clubes más competitivos del plano internacional.

Todos los clubes argentinos en el top 500 de la IFFHS

  • 36- Racing Club
  • 48- River Plate
  • 49- Lanús
  • 86- Central Córdoba de Santiago del Estero
  • 105- Vélez Sarsfield
  • 110- Estudiantes de La Plata
  • 115- Huracán
  • 124- Independiente
  • 129- Boca Juniors
  • 154- Argentinos Juniors
  • 178- Godoy Cruz
  • 200- Rosario Central
  • 210- Independiente Rivadavia
  • 215- San Lorenzo
  • 249- Defensa y Justicia
  • 258- Talleres de Córdoba
  • 268- Barracas Central
  • 278- Deportivo Riestra
  • 300- Platense y Unión de Santa Fe
  • 333- Belgrano de Córdoba
  • 438- Atlético Tucumán
  • 481- Gimnasia de La Plata
  • 493- Sarmiento de Junín
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Fútbol Boca River Racing
Notas relacionadas
El gesto de Miguel Borja que enfrió su llegada a Boca y lo alejó definitivamente del fútbol argentino
Batalla campal en un partido de fútbol infantil que terminó con los dos equipos expulsados
De Independiente al mundo: el gol de Santiago Montiel que fue elegido el mejor del año

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar