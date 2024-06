image.png

El equipo que eliminó a Boca en la Libertadores 2016 no cumple con uno de los requisitos establecidos por la competencia para esta fase del torneo. A pesar de haber sido local contra Palmeiras, San Lorenzo y Liverpool durante la fase de grupos del certamen continental, no podrá hacerlo en los play-offs. La razón es que la CONMEBOL exige un mínimo de capacidad de 10.000 espectadores para las primeras fases, pero para los dieciseisavos de final, esta cifra aumenta a 20.000. El estadio de Independiente del Valle tiene capacidad para 12.000 espectadores, lo que no cumple con los requisitos para esta etapa del torneo.