El presente de Alejandro Garnacho en Manchester no solo está marcado por rumores deportivos. El joven atacante argentino fue protagonista de un episodio de inseguridad ocurrido el pasado 13 de marzo en la localidad de Altrincham, cuando dos individuos intentaron ingresar a una propiedad que creían suya. Según informó el diario británico The Sun, el hecho sucedió el mismo día en que el Manchester United venció a la Real Sociedad en Old Trafford por la Champions League.