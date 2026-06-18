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Austria encendió las alarmas antes de jugar con Argentina: uno de sus titulares sufrió una dura lesión

El lateral sufrió la lesión durante el debut ante Jordania y su presencia en el partido contra el equipo de Lionel Scaloni quedó seriamente comprometida. La noticia fue confirmada por la Federación Austríaca de Fútbol.

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Stefan Posch se lesionó en el debut con Jordania. (Foto: Reuters).

Stefan Posch se lesionó en el debut con Jordania. (Foto: Reuters).

La selección de Austria encendió las alarmas a pocos días de enfrentar a la Selección argentina por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026. El lateral derecho Stefan Posch sufrió una fractura de mandíbula durante el debut ante Jordania y su presencia en el partido contra el equipo de Lionel Scaloni quedó seriamente comprometida.

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La noticia fue confirmada por la Federación Austríaca de Fútbol mediante un comunicado oficial difundido este jueves, en el que detalló que el defensor fue sometido a estudios médicos tras finalizar el encuentro y que los resultados confirmaron la lesión.

La lesión fue confirmada tras una tomografía computarizada. Por el momento no es necesaria una operación. Se está fabricando una férula especial que acompañará el proceso de recuperación. Si Posch estará disponible para el próximo partido contra Argentina aún está por verse”, informaron desde el seleccionado europeo.

El futbolista, una de las piezas clave del esquema de Ralf Rangnick, terminó el triunfo por 3-1 sobre Jordania con fuertes dolores en el rostro luego de un choque con Odeh Al-Fakhouri durante el segundo tiempo. La posible ausencia de Posch representa un problema importante para Austria, ya que se trata de uno de los jugadores más importantes en la presión alta que caracteriza al equipo dirigido por Rangnick.

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“Contra Jordania estuvo sobresaliente. Siempre logra generar situaciones de máxima presión sobre el rival. Gracias a eso, sus compañeros pueden adoptar posiciones mucho más ofensivas, algo fundamental para nuestro juego”, explicó Stefan Oesen, ayudante de campo del entrenador austríaco.

En caso de que Posch no llegue en condiciones al encuentro frente a Argentina, el principal candidato para reemplazarlo sería Konrad Laimer. Sin embargo, ese movimiento obligaría al cuerpo técnico a realizar una serie de modificaciones tácticas y de nombres para mantener el equilibrio del equipo.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina en el Mundial 2026

Después de la contundente victoria por 3-0 ante Argelia en el debut, la Selección argentina volverá a presentarse este lunes desde las 14 (hora argentina) frente a Austria en el AT&T Stadium de Dallas, en un encuentro que podría resultar decisivo para asegurar la clasificación a los octavos de final.

El equipo de Lionel Scaloni buscará extender su buen momento luego de una actuación convincente en el estreno mundialista, donde Lionel Messi volvió a ser determinante y alimentó la ilusión de defender con éxito el título obtenido en Qatar 2022.

Tras el choque ante Austria, la Albiceleste cerrará su participación en la fase de grupos cinco días después frente a Jordania, nuevamente en Dallas.

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