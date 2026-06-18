Austria encendió las alarmas antes de jugar con Argentina: uno de sus titulares sufrió una dura lesión

Embed Kieferbruch bei Stefan Posch bestätigt



Stefan Posch hat sich im WM-Auftaktspiel gegen Jordanien einen Kieferbruch zugezogen. Die Verletzung wurde nach einer durchgeführten CT-Untersuchung bestätigt.



Eine Operation ist nach aktuellem Stand nicht notwendig. Für den… pic.twitter.com/cTTZJTVIUu — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) June 18, 2026

“Contra Jordania estuvo sobresaliente. Siempre logra generar situaciones de máxima presión sobre el rival. Gracias a eso, sus compañeros pueden adoptar posiciones mucho más ofensivas, algo fundamental para nuestro juego”, explicó Stefan Oesen, ayudante de campo del entrenador austríaco.

En caso de que Posch no llegue en condiciones al encuentro frente a Argentina, el principal candidato para reemplazarlo sería Konrad Laimer. Sin embargo, ese movimiento obligaría al cuerpo técnico a realizar una serie de modificaciones tácticas y de nombres para mantener el equilibrio del equipo.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina en el Mundial 2026

Después de la contundente victoria por 3-0 ante Argelia en el debut, la Selección argentina volverá a presentarse este lunes desde las 14 (hora argentina) frente a Austria en el AT&T Stadium de Dallas, en un encuentro que podría resultar decisivo para asegurar la clasificación a los octavos de final.

El equipo de Lionel Scaloni buscará extender su buen momento luego de una actuación convincente en el estreno mundialista, donde Lionel Messi volvió a ser determinante y alimentó la ilusión de defender con éxito el título obtenido en Qatar 2022.

Tras el choque ante Austria, la Albiceleste cerrará su participación en la fase de grupos cinco días después frente a Jordania, nuevamente en Dallas.