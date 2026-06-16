El primer grito argentino en el Mundial 2026 llegó con un zurdazo de Messi

Además, el estreno en la Copa del Mundo tuvo un fuerte valor simbólico. El encuentro se disputó exactamente 20 años después de su debut mundialista frente a Serbia y Montenegro, en Alemania 2006, cuando inició una trayectoria que lo convertiría en una de las máximas leyendas del fútbol.

Antes de comenzar este Mundial, Messi acumulaba 26 partidos y 13 goles en Copas del Mundo. En ese recorrido fue subcampeón en Brasil 2014 y alcanzó la consagración definitiva en Qatar 2022, donde Argentina venció a Francia en una final histórica que terminó 3-3 tras el tiempo suplementario y se resolvió por penales. Aquella noche en Lusail, el capitán marcó dos goles y también convirtió su remate en la definición desde los doce pasos.

Cristiano Ronaldo, con Portugal, y Guillermo Ochoa, con México, también forman parte del selecto grupo de futbolistas convocados para disputar un sexto Mundial. Sin embargo, el arquero mexicano no tuvo participación en todas las ediciones anteriores, por lo que solo el portugués podría igualar la marca de Messi de sumar minutos en seis Copas del Mundo distintas.