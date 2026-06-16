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EN SU SEXTO MUNDIAL

El primer grito argentino en el Mundial 2026 llegó con un zurdazo de Messi

El capitán de la Selección Argentina abrió el marcador con un zurdazo desde afuera del área en el debut del Mundial 2026. Además, se convirtió en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo diferentes.

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Messi abrió el marcador contra Argelia. (Foto: Reuters).

Messi abrió el marcador contra Argelia. (Foto: Reuters).

Lionel Messi abrió el marcador para la Selección Argentina en el debut frente a Argelia en el Mundial 2026. A los 17 minutos del primer tiempo, el capitán argentino sacó un potente zurdazo desde fuera del área que se convirtió en el 1-0 para el equipo de Lionel Scaloni en el encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo J.

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La conquista llegó en una jornada histórica para el rosarino. Con su presencia en el partido disputado ante Argelia, Messi se transformó en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo diferentes. El recorrido comenzó en Alemania 2006 y continuó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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El récord quedó acompañado por otro dato destacado. Con el gol ante Argelia, Messi alcanzó la marca de cinco mundiales distintos con al menos un tanto convertido. La única edición en la que no logró anotar fue Sudáfrica 2010.

Además, el estreno en la Copa del Mundo tuvo un fuerte valor simbólico. El encuentro se disputó exactamente 20 años después de su debut mundialista frente a Serbia y Montenegro, en Alemania 2006, cuando inició una trayectoria que lo convertiría en una de las máximas leyendas del fútbol.

Antes de comenzar este Mundial, Messi acumulaba 26 partidos y 13 goles en Copas del Mundo. En ese recorrido fue subcampeón en Brasil 2014 y alcanzó la consagración definitiva en Qatar 2022, donde Argentina venció a Francia en una final histórica que terminó 3-3 tras el tiempo suplementario y se resolvió por penales. Aquella noche en Lusail, el capitán marcó dos goles y también convirtió su remate en la definición desde los doce pasos.

Cristiano Ronaldo, con Portugal, y Guillermo Ochoa, con México, también forman parte del selecto grupo de futbolistas convocados para disputar un sexto Mundial. Sin embargo, el arquero mexicano no tuvo participación en todas las ediciones anteriores, por lo que solo el portugués podría igualar la marca de Messi de sumar minutos en seis Copas del Mundo distintas.

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