Apareció un terrible video de Martín Migueles provocando a Mauro Icardi frente a la policía: "Te voy a..."

Icardi: “Que vaya a hacer la denuncia, que venga con la orden del juez y la entrego”

Migueles: “Yo soy un pibe grande. A mí no me faltes el respeto. Dame bola. No tenés para arrancar conmigo, Mauro. Yo no soy L-Gante, no soy Maxi López. Haceme caso a mí. Yo te aviso nada más. Yo no soy L-Gante, no soy Maxi, te rompo la boca”

Icardi: “Pará, pará…”

Migueles: “Yo te aviso. De verdad. No tenés para arrancar”.

¿Qué dijo Mauro Icardi en la fiscalía sobre el escándalo con Wanda Nara por su hija?

Mauro Icardi se presentó esta mañana en la fiscalía de Tigre para realizar una declaración espontánea sobre lo ocurrido con su hija el viernes pasado, por lo que Wanda Nara lo denunció. Al salir, su abogado, Francisco Oneto, contó que el futbolista “declaró todo lo que pasó” y “dio su versión de los hechos”, aseguró que “no hubo agresiones hacia su hija” y remarcó que “están negadas las agresiones”.

Según el letrado, Icardi declaró que esa noche no ocurrió nada: la nena quería ir a una juntada, él se la negó y se armó una discusión por eso. Además, “se aportó una cierta cantidad de evidencia, videos, y demás”. La causa sigue en curso, la defensa sostiene que el relato de la menor tiene inconsistencias y se esperan los resultados del nuevo reconocimiento médico que se ordenó. Hasta ahora, lo que se conoce son las versiones de las partes y no hay una resolución de la Justicia.