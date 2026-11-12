La inflación de octubre fue 2,2% y acumuló 33,1% en los últimos 12 meses

Qué pasó con los precios estacionales, regulados y el IPC núcleo

Al analizar las distintas categorías que componen el índice, los precios Estacionales registraron el mayor aumento, con una variación del 5,5%. Las principales subas se concentraron en Verduras, tubérculos y legumbres.

Por su parte, los precios Regulados avanzaron un 2,9%, impulsados por los incrementos en el gas y los combustibles para vehículos.

El IPC Núcleo, que permite observar la evolución de los precios sin considerar los componentes estacionales ni los regulados, mostró una suba del 1,5%. Entre los aumentos vinculados a esta categoría se destacaron los alquileres de vivienda y los restaurantes.

Los principales aumentos dentro de los precios estacionales se registraron en Verduras, tubérculos y legumbres. (Foto: archivo)

Alimentos tuvo mayor incidencia en la mayoría de las regiones

El comportamiento de los precios también presentó diferencias según la región del país. Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división que tuvo mayor incidencia en la variación mensual en Cuyo, el Gran Buenos Aires (GBA), el Noreste, el Noroeste y la región Pampeana.

En esas zonas, el impacto estuvo relacionado principalmente con los aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres, y Pan y cereales.

La región Patagonia mostró un comportamiento diferente. Allí, la mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, como consecuencia de los incrementos en el gas y los alquileres de vivienda.

Caputo destacó que la inflación núcleo fue la más baja en 15 meses

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el resultado de octubre y puso el foco en la evolución de la inflación núcleo. A través de su cuenta de X, el funcionario señaló que, con excepción de ese mes, no se observaba un registro tan bajo desde enero de 2018.

“En octubre la inflación fue de 2,2% y la inflación núcleo de 1,5%, la más baja en 15 meses”, publicó Caputo.

Además, el titular del Palacio de Hacienda indicó que el dato mensual estuvo impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron sobre la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Por otra parte, resaltó que la inflación interanual alcanzó el 33,1% y que acumuló tres meses consecutivos de desaceleración. También destacó el comportamiento de Prendas de vestir y calzado, que registró un aumento del 10% respecto de octubre de 2025.