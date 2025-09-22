Balón de Oro 2025: se filtró una lista con el supuesto ganador y la organización tomó una tajante determinación

balondeoro__

La supuesta clasificación sorprendió tanto por la ausencia de Lionel Messi, ya retirado de la Selección, como por la aparición de jóvenes talentos que desplazaban a consagrados como Erling Haaland o Kevin De Bruyne.

Qué dijo France Football sobre la filtración

Ante la repercusión de la lista, France Football fue categórica. “Ningún jugador conoce al ganador, recién lo sabrán el día de la ceremonia”, advirtió la organización. Además, recordaron que desde la edición pasada se estableció un protocolo de confidencialidad para reforzar la seguridad del proceso.

Vincent García, jefe de redacción de la revista, fue aún más claro: “Soy el único que sabe el resultado. Los criterios de votación son públicos: actuaciones individuales y decisivas, títulos, juego limpio y conducta dentro y fuera de la cancha”. Con esas palabras, descartó cualquier tipo de filtración real y pidió cautela frente a versiones sin fundamento.

Por qué genera tanta expectativa el Balón de Oro 2025

La edición de este año tiene un condimento especial: dos argentinos están entre los candidatos. Alexis Mac Allister, campeón con Liverpool y la Selección Argentina, y Lautaro Martínez, referente del Inter, sueñan con levantar el trofeo. A ellos se suma Emiliano “Dibu” Martínez, arquero del Aston Villa, quien competirá por el premio Yashin al mejor arquero del mundo.

La ceremonia también tendrá un atractivo extra: el histórico Ronaldinho será el encargado de entregar el galardón principal. Además, desde el entorno de Yamal ya trascendió que reservaron un exclusivo espacio en París para celebrar en caso de consagración, un detalle que alimenta aún más las especulaciones.

¿Qué se espera de la gala?

La gran incógnita se resolverá este lunes en el Théâtre du Châtelet. La presencia de los principales candidatos, la expectativa por el posible primer Balón de Oro de Lamine Yamal y la ilusión de los argentinos hacen que la edición 2025 sea una de las más esperadas de los últimos años.

France Football insiste en que todo se sabrá en el escenario y que las filtraciones solo agregan condimento a la previa. Hasta entonces, el misterio permanece intacto.