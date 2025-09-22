En vivo Radio La Red
Deportes
Balón De Oro
POLÉMICA

Balón de Oro 2025: se filtró una lista con el supuesto ganador y la organización tomó una tajante determinación

A horas de la ceremonia en París, trascendió una lista con los diez jugadores más votados y que revelaba al gandor. ¿Qué decisión tomó la organización?

Balón de Oro 2025: se filtró una lista con el supuesto ganador y la organización tomó una tajante determinación

El Balón de Oro 2025, uno de los premios más prestigiosos del fútbol mundial, todavía no tiene dueño confirmado. Sin embargo, a pocas horas de la ceremonia en el Théâtre du Châtelet, en el corazón de París, trascendió en redes sociales una supuesta lista con los diez jugadores más votados. La publicación no tardó en viralizarse y encendió la polémica, aunque France Football salió rápidamente a desmentir su veracidad.

Qué decía la lista filtrada del Balón de Oro 2025

La nómina que circuló ubicaba a Lamine Yamal, figura del Barcelona, como el ganador del galardón con 805 puntos. El joven español de 18 años habría quedado por delante de Ousmane Dembelé, campeón de la última Champions League con PSG y subcampeón de la Eurocopa con Francia, que sumaría 800 puntos.

El podio, según la filtración, lo completaba Vitinha, mediocampista portugués también del conjunto parisino, con 643 puntos. En el resto de los puestos aparecían nombres de peso como Raphinha (Barcelona), Mohamed Salah (Liverpool), Nuno Mendes (PSG), Pedri (Barcelona), Désiré Doué (PSG) y Kylian Mbappé (Real Madrid). Lautaro Martínez, capitán del Inter y campeón de la Copa América 2024 con Argentina, figuraba en la décima posición.

La supuesta clasificación sorprendió tanto por la ausencia de Lionel Messi, ya retirado de la Selección, como por la aparición de jóvenes talentos que desplazaban a consagrados como Erling Haaland o Kevin De Bruyne.

Qué dijo France Football sobre la filtración

Ante la repercusión de la lista, France Football fue categórica. “Ningún jugador conoce al ganador, recién lo sabrán el día de la ceremonia”, advirtió la organización. Además, recordaron que desde la edición pasada se estableció un protocolo de confidencialidad para reforzar la seguridad del proceso.

Vincent García, jefe de redacción de la revista, fue aún más claro: “Soy el único que sabe el resultado. Los criterios de votación son públicos: actuaciones individuales y decisivas, títulos, juego limpio y conducta dentro y fuera de la cancha”. Con esas palabras, descartó cualquier tipo de filtración real y pidió cautela frente a versiones sin fundamento.

Por qué genera tanta expectativa el Balón de Oro 2025

La edición de este año tiene un condimento especial: dos argentinos están entre los candidatos. Alexis Mac Allister, campeón con Liverpool y la Selección Argentina, y Lautaro Martínez, referente del Inter, sueñan con levantar el trofeo. A ellos se suma Emiliano “Dibu” Martínez, arquero del Aston Villa, quien competirá por el premio Yashin al mejor arquero del mundo.

La ceremonia también tendrá un atractivo extra: el histórico Ronaldinho será el encargado de entregar el galardón principal. Además, desde el entorno de Yamal ya trascendió que reservaron un exclusivo espacio en París para celebrar en caso de consagración, un detalle que alimenta aún más las especulaciones.

¿Qué se espera de la gala?

La gran incógnita se resolverá este lunes en el Théâtre du Châtelet. La presencia de los principales candidatos, la expectativa por el posible primer Balón de Oro de Lamine Yamal y la ilusión de los argentinos hacen que la edición 2025 sea una de las más esperadas de los últimos años.

France Football insiste en que todo se sabrá en el escenario y que las filtraciones solo agregan condimento a la previa. Hasta entonces, el misterio permanece intacto.

