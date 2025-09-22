Se entrega el Balón de Oro 2025: a qué hora de Argentina comienza y quiénes son los favoritos

Este año, se tomaron medidas para evitar filtraciones como el año anterior, cuando se supo que Mbappé no sería el ganador. Por ese dato, el Real Madrid demostró su enojo y prohibió a cualquier jugador y a su entrenador concurrir al evento. La gala del Balón de Oro comenzará a las 16 horas de la Argentina y se podrá ver por ESPN.

La Gala del fútbol: el balón de oro

Es la gran antesala del mundial 2026, en donde la Argentina intentará retener el título campeón y lograr su cuarta estrella. Este año, los nominados se destacaron fundamentalmente en sus clubes.

En ese plano, se destaca un jugador con claridad: Ousmane Dembelé. El delantero francés fue la figura del París Saint Germain, que ganó la Champions League. Algo que el club francés no pudo hacer ni teniendo a Messi, Neymar y Mbappé juntos.

El otro gran candidato es el diamante en bruto de Lamine Yamal. Con solo 18 años, es la figura excluyente del Barcelona, segundo a dos puntos del Madrid. Pero sobre todo, el jugador clave para que España consiguiera la UEFA Nations League. España, es, además, el campeón de Europa y Lamine, en el Barsa usa una camiseta "pesada": la "10" que hizo inmortal Leo Messi.

Pero no son los únicos de la lista, hay dos argentinos: Lautaro Martínez (Inter de Milán y Selección argentina) por sus goles y Alexis Mac Allister (Liverpool y la Selección) por su capacidad de juego en la mitad de la cancha.

Además, está nominado una vez más el "Dibu" Mártínez para el premio "Lev Yashin" (en honor al arquero apodado "la araña negra" de la Unión Soviética) como el mejor arquero del año. Premio que ganó dos veces consecutivas.

Pero ni Lautaro ni Alexis parecen tener chances frente a Dembelé y Yamal.

messi x 8 Messi, el gran ganador del Balón de Oro. Nada menos que 8 veces. (Foto: Gentileza FF)

La "leyenda negra" del Balón de oro y las filtraciones

El año pasado, el Real Madrid, estaba seguro, por ser ganadores de la Champions League, que Mbappé debía ganarlo en su primer año en la Casa blanca. . Sin embargo, una filtración aseguraba que no ganaría. La dirigencia madrista, como rechazo, no fue a la gala: ni directivos, ni jugadores ni el técnico. El premio - filtración o no - lo ganó merecidamente, el español "Rodrí", ganador de la Eurocopa (con España) la Premier League, la supercopa europea, y el mundial de Clubes, estos tres, con el Manchester City.

Este año, nuevamente una filtración lo da ganador por 5 votos a Dembelé por sobre Yamal. Si esto llegara a suceder, pondría aún más de relevancia la enorme figura de Leo Messi. El sólo ganó 8 balones de oro, la misma cantidad a la que llegarían todos los jugadores de Francia sumados, (Con Platini, Benzema y Zidane, entre otros) .

Este premio tan especial, también tiene una "leyenda negra". Dice que el jugador que lo gana en el año previo al mundial, su país no logra ganar el campeonato del mundo.

Balón de Oro 1965: Eusébio (1966, Campeón Brasil)

Balón de Oro 1973: Johan Cruyff (1974, Alemania)

Balón de Oro 1985: Michel Platini (1986, Argentina)

Balón de Oro 1993: Roberto Baggio (1994, Brasil)

Balón de Oro 1997: Ronaldo (1998, Francia)

Balón de Oro 2001: Michael Owen (2002, Brasil)

Balón de Oro 2005: Ronaldinho (2006, Italia)

Balón de Oro 2009: Lionel Messi (2010, España)

messi y Qatar Leo Messi, el "GOAT". El único jugador que ganó un Balón de oro antes de un mundial y logró el campeonato de la FIFA al años siguiente. (2021 y 2022). (Foto: Archivo)

Pero hay un jugador que rompió con esa "regla". Por supuesto, el propio Messi. La pulga fue "balón" de oro en 2021 y campeón mundial en 2022.