Con dos argentinos en competencia, quiénes son los favoritos a ganar el Balón de Oro 2025

Cómo llega Lamine Yamal a la pelea por el premio

Lamine Yamal, la joven figura del Barcelona, volvió a ser protagonista de una temporada brillante. En 2023/24 había cerrado su año ganando la Eurocopa con España y esta vez lideró a su club hacia la conquista de la Liga y la Copa del Rey, además de la Supercopa de España. En la Champions League, alcanzaron las semifinales.

Con la selección española, Yamal rozó un nuevo título: llegó a la final de la Nations League, pero cayeron ante Portugal en los penales tras empatar 2-2 en 120 minutos.

En el Barça, formó un tridente letal junto a Robert Lewandowski y Raphinha, que convirtió al equipo en el más goleador del campeonato con 102 tantos. En total, el extremo registró 18 goles y 25 asistencias en 55 partidos.

Qué papel juega la temporada de Mbappé en sus posibilidades

El traspaso de Kylian Mbappé al Real Madrid a mediados de 2024 fue uno de los movimientos más esperados del fútbol europeo. El francés llegó con la mira puesta en la Champions, pero el equipo no encontró regularidad. Después de una fase de repechaje en la que superaron al Manchester City y de eliminar al Atlético de Madrid por penales, cayeron en cuartos contra Arsenal por un global de 1-5.

En el plano local, el Madrid perdió la Liga y la final de la Copa del Rey ante Barcelona. Sin embargo, Mbappé vivió su temporada más goleadora: 44 tantos y 5 asistencias en 59 encuentros, lo que le valió la Bota de Oro. Sus estadísticas lo mantienen como candidato, pese a la falta de títulos.

Por qué Vitinha se ganó un lugar entre los nominados

Vitinha fue otro de los pilares del PSG campeón. Bajo el mando de Luis Enrique, el mediocampista portugués se consolidó como pieza clave en el funcionamiento del equipo, sumando Ligue 1, Copa de Francia y Champions League. Como Dembélé, se quedó a un paso del Mundial de Clubes, pero su año tuvo otro logro importante: ganó la Nations League con la selección de Portugal.

En 59 partidos, marcó 8 goles y dio 5 asistencias, cifras que, sumadas a su impacto en el juego, lo ubican entre los mejores mediocampistas del mundo en la actualidad.

Quién se quedará con el Balón de Oro 2025

La definición llegará en la gala de France Football, donde se coronará al mejor jugador de la temporada 2024/25. Con campañas tan destacadas, la elección promete ser ajustada. Dembélé parte con ventaja por sus títulos y números, Yamal representa la irrupción de la nueva generación, Mbappé cuenta con el peso de sus goles y Vitinha con su influencia en el mediocampo. El veredicto final, como siempre, quedará en manos de los votantes.

Los 30 nominados al Balón de Oro 2025