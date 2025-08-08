En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Balón De Oro
FÚTBOL

Con dos argentinos en competencia, quiénes son los favoritos a ganar el Balón de Oro 2025

France Football anunció a los 30 nominados para el Balón de Oro 2025. Entre ellos, varias figuras sobresalen por su temporada y se perfilan como favoritos al premio.

Con dos argentinos en competencia, quiénes son los favoritos a ganar el Balón de Oro 2025

La revista France Football dio a conocer la lista de los 30 nominados al Balón de Oro correspondiente a la temporada 2024/25, que este año no solo tiene en cuenta el rendimiento en las ligas y copas habituales, sino también el Mundial de Clubes que ganó Chelsea.

Leé también Polémica en París: fanáticos franceses abuchearon al Dibu Martínez cuando llegó a la gala del Balón de Oro
polemica en paris: fanaticos franceses abuchearon al dibu martinez cuando llego a la gala del balon de oro

Si bien todos los seleccionados tuvieron un año sobresaliente, hay cuatro nombres que destacan por encima del resto: Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Vitinha.

image

Por qué Ousmane Dembélé es el máximo candidato

Ousmane Dembélé firmó la mejor temporada de su carrera bajo la dirección de Luis Enrique en el París Saint-Germain. El técnico lo colocó como centrodelantero, con Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia como extremos, y juntos dominaron el fútbol francés. Ganaron la Ligue 1, la Copa de Francia y coronaron su año en Europa conquistando la Champions League con un contundente 5-0 frente al Inter en la final disputada en Múnich.

Aunque se quedaron a las puertas del Mundial de Clubes al caer 3-0 contra Chelsea en la final, Dembélé cerró un año espectacular en lo individual: 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos. Sus números lo posicionan como el principal favorito a quedarse con el galardón.

Cómo llega Lamine Yamal a la pelea por el premio

Lamine Yamal, la joven figura del Barcelona, volvió a ser protagonista de una temporada brillante. En 2023/24 había cerrado su año ganando la Eurocopa con España y esta vez lideró a su club hacia la conquista de la Liga y la Copa del Rey, además de la Supercopa de España. En la Champions League, alcanzaron las semifinales.

Con la selección española, Yamal rozó un nuevo título: llegó a la final de la Nations League, pero cayeron ante Portugal en los penales tras empatar 2-2 en 120 minutos.

En el Barça, formó un tridente letal junto a Robert Lewandowski y Raphinha, que convirtió al equipo en el más goleador del campeonato con 102 tantos. En total, el extremo registró 18 goles y 25 asistencias en 55 partidos.

Qué papel juega la temporada de Mbappé en sus posibilidades

El traspaso de Kylian Mbappé al Real Madrid a mediados de 2024 fue uno de los movimientos más esperados del fútbol europeo. El francés llegó con la mira puesta en la Champions, pero el equipo no encontró regularidad. Después de una fase de repechaje en la que superaron al Manchester City y de eliminar al Atlético de Madrid por penales, cayeron en cuartos contra Arsenal por un global de 1-5.

En el plano local, el Madrid perdió la Liga y la final de la Copa del Rey ante Barcelona. Sin embargo, Mbappé vivió su temporada más goleadora: 44 tantos y 5 asistencias en 59 encuentros, lo que le valió la Bota de Oro. Sus estadísticas lo mantienen como candidato, pese a la falta de títulos.

Por qué Vitinha se ganó un lugar entre los nominados

Vitinha fue otro de los pilares del PSG campeón. Bajo el mando de Luis Enrique, el mediocampista portugués se consolidó como pieza clave en el funcionamiento del equipo, sumando Ligue 1, Copa de Francia y Champions League. Como Dembélé, se quedó a un paso del Mundial de Clubes, pero su año tuvo otro logro importante: ganó la Nations League con la selección de Portugal.

En 59 partidos, marcó 8 goles y dio 5 asistencias, cifras que, sumadas a su impacto en el juego, lo ubican entre los mejores mediocampistas del mundo en la actualidad.

Quién se quedará con el Balón de Oro 2025

La definición llegará en la gala de France Football, donde se coronará al mejor jugador de la temporada 2024/25. Con campañas tan destacadas, la elección promete ser ajustada. Dembélé parte con ventaja por sus títulos y números, Yamal representa la irrupción de la nueva generación, Mbappé cuenta con el peso de sus goles y Vitinha con su influencia en el mediocampo. El veredicto final, como siempre, quedará en manos de los votantes.

Los 30 nominados al Balón de Oro 2025

  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Lautaro Martínez (Inter Milan)
  • Ousmane Dembélé (París Saint Germain)
  • Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain)
  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Désiré Doué (París Saint Germain)
  • Denzel Dumfries (Inter Milan)
  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal)
  • Achraf Hakimi (París Saint Germain)
  • Harry Kane (Bayern Münich)
  • Scott McTominay (Napoli)
  • Kylian Mbappe (Real Madrid)
  • Nuno Mendes (París Saint Germain)
  • Joao Neves (París Saint Germain)
  • Pedri (FC Barcelona)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Michael Olisé (Bayern Múnich)
  • Raphinha (FC Barcelona)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Fabián Ruiz (París Saint Germain)
  • Virgil Van Dijk (Liverpool)
  • Vinicius Jr. (Real Madrid)
  • Mohamed Salah (Liverpool)
  • Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool)
  • Vitinha (París Saint Germain)
  • Lamine Yamal (FC Barcelona)
  • Robert Lewandowski (FC Barcelona)
  • Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain)
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Balón De Oro
Notas relacionadas
Rodri Hernández se consagró como el mejor futbolista del mundo al recibir el Balón de Oro
Dos nominados y varias ausencias sorpresivas: los argentinos que van por el Balón de Oro 2025
La revelación del hijo de Miguel Ángel Russo sobre la salud de su padre en medio de la crisis de Boca: "Está..."

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar