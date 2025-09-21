En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
CentralCórdoba
Fútbol

Boca dejó escapar el triunfo y terminó 2-2 ante Central Córdoba en La Bombonera

El "Xeneize" igualó 2 a 2 ante el "Ferroviario" por la novena fecha del campeonato. Lo ganaba con goles de Battaglia y Merentiel, pero luego aparecieron Florentín y Gómez para empatarlo.

Boca Juniors dejó escapar un triunfo que parecía asegurado y empató 2-2 con Central Córdoba en La Bombonera, en un partido que tuvo de todo: goles, dominio absoluto en el primer tiempo y una reacción visitante que silenció por momentos a todo el estadio.

Desde el inicio, el equipo de Miguel Ángel Russo salió a comerse la cancha. Fogoneado por el aliento incesante de su gente, el Xeneize fue superior y generó varias situaciones de gol. Milton Giménez, Miguel Merentiel, Di Lollo y hasta Paredes tuvieron sus chances, pero fue Battaglia quien finalmente rompió el cero y le dio justicia al marcador.

La presencia de Giménez en el ataque le dio a Boca el plus que necesitaba para dañar. El ex-Banfield fue clave para abrir espacios y combinar con la Bestia Merentiel, que se mostró activo y hambriento de gol. La dupla de atacantes fue un dolor de cabeza para la defensa del Ferroviario en los primeros 45 minutos.

Carlos Palacios, que había recibido algunos murmullos en la previa, se ganó aplausos en el cierre de la primera parte por su despliegue ofensivo. El balance de esa etapa inicial fue netamente favorable para el local, aunque la deuda quedó en el resultado: apenas un 1-0 que no reflejaba la diferencia entre los equipos.

De la euforia al llamado de atención

En el complemento, Boca salió a buscar el golpe de nocaut y lo consiguió rápido: Merentiel puso el 2-0 y desató el delirio en las tribunas. Sin embargo, esa ventaja terminó jugando en contra: el Xeneize se relajó y dejó crecer a Central Córdoba, que encontró el descuento a través de José Florentín.

Ese gol cambió el clima en La Bombonera: de la fiesta y los festejos, el público pasó a pedir más actitud. Y el Ferroviario aprovechó el envión anímico para igualar el marcador con un tremendo derechazo de Iván Gómez, que puso el 2-2 y dejó helado al estadio.

En el tramo final, Boca fue con empuje pero sin ideas, mientras que los visitantes se aferraron al punto como un triunfo. La gente siguió alentando, pero el equipo no logró volver a ponerse en ventaja y el resultado dejó gusto a poco.

