Dos nominados y varias ausencias sorpresivas: los argentinos que van por el Balón de Oro 2025

En tanto, el Dibu Martínez buscará su tercer Trofeo Yashin consecutivo, luego de habérselo llevado en 2023 y 2024. Figura en el Aston Villa y sólido en la última Copa América, competirá contra grandes nombres, aunque esta vez Thibaut Courtois aparece como uno de los favoritos para quedarse con el reconocimiento.

¿Quién es el máximo candidato al Balón de Oro 2025?

Pese a la presencia de los argentinos, desde Europa todos los focos apuntan a un mismo nombre: Ousmane Dembélé. El delantero francés brilló en el PSG, fue clave en todos los títulos obtenidos por el conjunto parisino y su rendimiento lo posiciona como el principal candidato a levantar el trofeo.

France Football valorará el impacto individual, la consistencia y los títulos obtenidos, y en ese sentido, Dembélé corre con ventaja. Sin embargo, en un año de muchas competencias, el sprint final de temporada puede definirlo todo.

¿Qué otros premios se entregarán en la gala?

Además del Balón de Oro y el Trofeo Yashin, la gala incluirá otras distinciones como el Trofeo Kopa al mejor futbolista joven, el mejor club del año, y otros reconocimientos especiales. La ceremonia se convirtió en uno de los eventos más esperados del calendario futbolístico, no solo por los premios, sino también por el desfile de figuras y lo que representa para la historia del deporte.

Las grandes ausencias que llamaron la atención

Más allá de los nominados, hubo varias ausencias que sorprendieron. Entre ellas, las de Julián Álvarez, Enzo Fernández y Cristian “Cuti” Romero, jugadores que han mantenido un alto nivel en sus clubes y que fueron campeones con la Selección Argentina. Si bien el criterio del jurado prioriza el rendimiento individual y los títulos en clubes, muchos esperaban verlos al menos en la preselección.

Argentina mantiene su presencia en la élite del fútbol mundial con tres representantes de peso en los premios más prestigiosos de la temporada. Mac Allister, Lautaro y el Dibu buscarán dejar una vez más la bandera celeste y blanca en lo más alto. La expectativa crece rumbo a la gala del 22 de septiembre, donde París será el epicentro de todas las miradas del planeta fútbol.

Los 30 nominados al Balón de Oro 2025