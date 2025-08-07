En vivo Radio La Red
Dos nominados y varias ausencias sorpresivas: los argentinos que van por el Balón de Oro 2025

France Football reveló los nominados al Balón de Oro 2025 y Argentina vuelve a estar en el centro de la escena con tres representantes de la Scaloneta. La gala será el 22 de septiembre en París.

Argentina vuelve a estar en la elite del fútbol mundial. Este jueves, France Football dio a conocer la lista de nominados al Balón de Oro 2025, y entre los principales candidatos se destacan Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, dos piezas claves del ciclo campeón del mundo. A ellos se suma Emiliano “Dibu” Martínez, quien competirá por el Trofeo Yashin al mejor arquero del año.

image

La ceremonia se celebrará el próximo 22 de septiembre en París, y premiará al mejor jugador de la temporada europea 2024/25, considerando el rendimiento desde el 1° de agosto de 2024 hasta el 31 de julio de 2025.

¿Cómo llegan los argentinos a esta nominación?

Mac Allister fue una de las grandes figuras del Liverpool durante la última campaña. Dueño del mediocampo del equipo inglés, su juego combinó despliegue, recuperación y una notable capacidad para liderar desde lo táctico.

Lautaro Martínez, por su parte, tuvo una temporada consagratoria con el Inter, siendo goleador y figura del equipo que conquistó la Serie A. Su continuidad en el alto rendimiento lo vuelve un nombre habitual en este tipo de premios.

En tanto, el Dibu Martínez buscará su tercer Trofeo Yashin consecutivo, luego de habérselo llevado en 2023 y 2024. Figura en el Aston Villa y sólido en la última Copa América, competirá contra grandes nombres, aunque esta vez Thibaut Courtois aparece como uno de los favoritos para quedarse con el reconocimiento.

¿Quién es el máximo candidato al Balón de Oro 2025?

Pese a la presencia de los argentinos, desde Europa todos los focos apuntan a un mismo nombre: Ousmane Dembélé. El delantero francés brilló en el PSG, fue clave en todos los títulos obtenidos por el conjunto parisino y su rendimiento lo posiciona como el principal candidato a levantar el trofeo.

France Football valorará el impacto individual, la consistencia y los títulos obtenidos, y en ese sentido, Dembélé corre con ventaja. Sin embargo, en un año de muchas competencias, el sprint final de temporada puede definirlo todo.

¿Qué otros premios se entregarán en la gala?

Además del Balón de Oro y el Trofeo Yashin, la gala incluirá otras distinciones como el Trofeo Kopa al mejor futbolista joven, el mejor club del año, y otros reconocimientos especiales. La ceremonia se convirtió en uno de los eventos más esperados del calendario futbolístico, no solo por los premios, sino también por el desfile de figuras y lo que representa para la historia del deporte.

Las grandes ausencias que llamaron la atención

Más allá de los nominados, hubo varias ausencias que sorprendieron. Entre ellas, las de Julián Álvarez, Enzo Fernández y Cristian “Cuti” Romero, jugadores que han mantenido un alto nivel en sus clubes y que fueron campeones con la Selección Argentina. Si bien el criterio del jurado prioriza el rendimiento individual y los títulos en clubes, muchos esperaban verlos al menos en la preselección.

Argentina mantiene su presencia en la élite del fútbol mundial con tres representantes de peso en los premios más prestigiosos de la temporada. Mac Allister, Lautaro y el Dibu buscarán dejar una vez más la bandera celeste y blanca en lo más alto. La expectativa crece rumbo a la gala del 22 de septiembre, donde París será el epicentro de todas las miradas del planeta fútbol.

Los 30 nominados al Balón de Oro 2025

  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Lautaro Martínez (Inter Milan)
  • Ousmane Dembélé (París Saint Germain)
  • Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain)
  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Désiré Doué (París Saint Germain)
  • Denzel Dumfries (Inter Milan)
  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal)
  • Achraf Hakimi (París Saint Germain)
  • Harry Kane (Bayern Münich)
  • Scott McTominay (Napoli)
  • Kylian Mbappe (Real Madrid)
  • Nuno Mendes (París Saint Germain)
  • Joao Neves (París Saint Germain)
  • Pedri (FC Barcelona)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Michael Olisé (Bayern Múnich)
  • Raphinha (FC Barcelona)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Fabián Ruiz (París Saint Germain)
  • Virgil Van Dijk (Liverpool)
  • Vinicius Jr. (Real Madrid)
  • Mohamed Salah (Liverpool)
  • Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool)
  • Vitinha (París Saint Germain)
  • Lamine Yamal (FC Barcelona)
  • Robert Lewandowski (FC Barcelona)
  • Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain)
