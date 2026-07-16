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La reacción viral de Colapinto tras el pase de Argentina a la final: del homenaje a Maradona a la burla a Speed

El piloto argentino de Alpine celebró la clasificación de la Selección con una catarata de publicaciones en redes sociales. Recordó a Diego Maradona y dejó un comentario que se volvió viral.

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La reacción viral de Colapinto tras el pase de Argentina a la final: del homenaje a Maradona a la burla a Speed

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Tras el triunfo de la Selección Franco Colapinto llegó con los colores de la Selección Argentina al día de medios en Spa-Francorchamps.

La primera reacción llegó apenas terminó el triunfo 2-1 ante Inglaterra en Atlanta. Colapinto compartió una foto desenfocada en la que se alcanzaba a ver la camiseta alternativa de la Selección con el número 10 de Messi y escribió: "Qué felicidad. Vamos lrpmmmmmm".

El homenaje de Colapinto a Maradona y los festejos de la Selección

Luego del primer posteo, el piloto continuó celebrando en sus historias de Instagram. Compartió una histórica imagen de Diego Armando Maradona festejando uno de sus goles ante Inglaterra en el Mundial de México 1986, además de una foto de Enzo Fernández celebrando el empate y otra de Lionel Messi durante la semifinal.

Las publicaciones unieron dos generaciones de la Selección argentina y rápidamente fueron replicadas por miles de usuarios en las redes sociales.

La burla a Speed que se volvió viral

Uno de los momentos que más repercusión generó fue el comentario que Colapinto dejó en una publicación de Speed, el popular streamer estadounidense que suele apoyar a los rivales de la Argentina y que estuvo presente en el estadio con la camiseta de Inglaterra.

Después de la clasificación albiceleste, el piloto escribió: "Esoo! Ponete la de España el domingo, dalee!".

El mensaje hizo referencia a la final del Mundial que Argentina disputará ante España y jugó con la fama de "mufa" que muchos hinchas le atribuyen al creador de contenido, ya que durante el torneo apoyó a varias selecciones que terminaron eliminadas.

La previa que había anticipado Franco Colapinto

Horas antes de la semifinal, Colapinto ya había mostrado su entusiasmo por el partido, especialmente porque varios integrantes de Alpine son ingleses.

"Estoy emocionado por el miércoles por la noche. ¡Gran semifinal del Mundial contra Inglaterra, de donde son muchos de mis compañeros de equipo! ¡Ya veremos quién está más contento el jueves!", había escrito.

Alpine también se sumó al clima mundialista

La propia escudería Alpine aprovechó la clasificación argentina para recordar la visita de Lionel Scaloni al equipo durante el Gran Premio de Bélgica de 2025.

La publicación mostró una foto del entrenador junto a Colapinto y destacó el encuentro con el mensaje: "Recordando el año pasado en el Gran Premio de Bélgica, donde dimos la bienvenida al entrenador ganador de la Copa del Mundo de Argentina".

Ahora, el piloto argentino volverá a la actividad en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Bélgica, que se disputará entre el 17 y el 19 de julio en el circuito de Spa-Francorchamps, el mismo fin de semana en el que la Selección argentina buscará un nuevo título mundial frente a España.

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