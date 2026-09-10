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"¿Quién sos, bobo?": De Paul explotó contra Lewandowski para defender a un compañero

El mediocampista argentino salió en defensa de Ian Fray después de un encontronazo con el delantero polaco y protagonizó un tenso cara a cara sobre el final del partido. Hubo insultos y provocaciones.

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De Paul salió a defender a un compañero y explotó contra Lewandowski. (Foto: captura video)

De Paul salió a defender a un compañero y explotó contra Lewandowski. (Foto: captura video)

Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski protagonizaron uno de los momentos más calientes del empate 1-1 entre Inter Miami y Chicago Fire por la MLS. A pocos minutos del final, el argentino salió en defensa de uno de sus compañeros y terminó cara a cara con el delantero polaco, en un intercambio cargado de insultos y provocaciones.

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El partido se disputó en el Soldier Field de Chicago, ante más de 63 mil espectadores, y tenía como uno de sus principales atractivos el enfrentamiento entre Lionel Messi y Lewandowski. Sin embargo, sobre el cierre todas las miradas quedaron puestas en De Paul.

La secuencia comenzó después de un encontronazo entre Lewandowski e Ian Fray, defensor de Inter Miami. El delantero polaco increpó al futbolista de Las Garzas y lo tiró al suelo.

Fray se levantó y respondió con un empujón que terminó con Lewandowski también en el césped. El delantero se reincorporó rápidamente e intentó volver a buscar al defensor, pero Yannick Bright se interpuso para evitar que el conflicto escalara. Fue entonces cuando apareció De Paul.

El fuerte cruce de De Paul con Lewandowski

El mediocampista de la Selección argentina llegó rápidamente hasta el lugar y se interpuso entre Lewandowski y sus compañeros. A partir de ese momento comenzó un intenso intercambio verbal entre las dos figuras.

¿Qué lo empujás? ¿Qué lo empujás?”, comenzó recriminándole De Paul al delantero de Chicago Fire. Segundos después, mientras ambos quedaban cara a cara, el argentino redobló la apuesta: “¡Cagón! ¡Sos un cagón!”.

Pero el enfrentamiento verbal no terminó ahí. En medio de la discusión, el campeón del mundo también habría hecho referencia a los títulos que consiguió con la Selección argentina y lanzó otra provocación contra el polaco: “¿Quién sos, bobo? Yo gané dos Copa América y una Copa del Mundo. ¿Vos?”.

Lewandowski, lejos de responder físicamente, reaccionó con sonrisas mientras escuchaba al argentino. La situación se prolongó durante algunos segundos hasta que compañeros y el árbitro intervinieron para evitar que pasara a mayores.

Una vez finalizado el encontronazo, Lewandowski se acercó a Bright y reconstruyó entre risas lo que acababa de ocurrir con De Paul. Ninguno de los protagonistas fue expulsado como consecuencia del episodio y el partido pudo continuar con normalidad.

El historial entre De Paul y Lewandowski

De Paul y Lewandowski se enfrentaron en distintas oportunidades cuando el argentino jugaba para el Atlético de Madrid y el polaco defendía la camiseta del Barcelona.

También estuvieron frente a frente durante el Mundial de Qatar 2022, cuando Argentina derrotó 2-0 a Polonia en la última fecha de la fase de grupos. Aquel encuentro dejó otra recordada escena protagonizada por Lionel Messi y Lewandowski.

Sobre el final del partido, el polaco cometió una infracción contra el capitán argentino y posteriormente intentó disculparse extendiéndole la mano. Messi evitó inicialmente responder al gesto y continuó caminando, aunque después del encuentro ambos conversaron dentro del campo de juego.

Lewandowski marcó y Messi asistió en el empate

Antes del caliente final, Lewandowski había sido protagonista por motivos estrictamente futbolísticos. El delantero abrió el marcador a los ocho minutos para Chicago Fire, luego de un centro desde la izquierda de Andrew Gutman.

Inter Miami consiguió reaccionar durante el segundo tiempo. Apenas comenzado el complemento, Casemiro marcó de cabeza después de un córner ejecutado por Lionel Messi y estableció el 1-1 definitivo.

Messi también tuvo oportunidades para darle la victoria al conjunto de Florida, pero se encontró con una destacada actuación de Christopher Brady, arquero de Chicago.

El empate significó otro traspié para Inter Miami en la lucha por los primeros lugares. El equipo ganó apenas uno de sus últimos seis encuentros y no pudo aprovechar la derrota de Nashville para acercarse a la cima de la Conferencia Este.

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