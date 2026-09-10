Las tres poderosas razones por las cuales Scaloni no seguiría en la Selección

De acuerdo con la información de Yarroch, la duda pasa por el propio entrenador: Scaloni no tendría definido si cuenta con la energía necesaria para iniciar nuevamente un proceso de estas características.

Después de varios años al frente de la Selección y de haber atravesado un ciclo cargado de éxitos, el desafío de volver a construir un equipo desde otra base sería uno de los puntos que analiza el entrenador antes de tomar una decisión.

La deuda de la AFA que genera malestar

El segundo motivo está relacionado con una cuestión económica que involucra tanto al plantel como al cuerpo técnico. Según informó Yarroch, la AFA mantiene una deuda importante por premios con los integrantes de la Selección y con el cuerpo técnico.

La situación habría generado malestar dentro del grupo. La disconformidad estaría vinculada no solamente con la demora en los pagos, sino también con el contraste entre esa situación y los ingresos que genera la Asociación del Fútbol Argentino.

En ese contexto, dentro de la Selección consideran incomprensible que todavía no se hayan saldado esos compromisos, algo que suma tensión a la situación y aparece como otro de los factores que podrían influir en la continuidad de Scaloni.

Las desprolijidades con los partidos amistosos

El tercer punto está relacionado con la planificación de los amistosos de la Selección Argentina. Scaloni habría pretendido enfrentar a rivales de mayor jerarquía y competitividad durante las fechas FIFA. Sin embargo, según la información brindada en La Red, ese pedido no se habría concretado como esperaba el entrenador.

La organización y elección de los adversarios habría generado malestar dentro del cuerpo técnico, que entiende que este tipo de partidos son importantes para evaluar el funcionamiento del equipo y medirlo ante selecciones de mayor nivel.

Así, las dificultades para conseguir los rivales que Scaloni pretendía se suman a los otros dos factores que hoy generan interrogantes alrededor de su continuidad.

La continuidad de Scaloni, en duda

Los tres puntos forman parte del escenario que podría definir el futuro del entrenador: la necesidad de reconstruir un equipo, la deuda de premios de la AFA y las diferencias por la organización de los amistosos.

Por ahora, la continuidad de Scaloni no aparece definida. Y mientras la AFA busca sostener al entrenador que llevó a la Selección a lo más alto, existen cuestiones internas que podrían resultar determinantes para saber si finalmente continuará al frente de la Albiceleste.