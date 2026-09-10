Liverpool no le ofreció la renovación y Mac Allister respondió dentro de la cancha: "Me ayudó"

Qué dijo Mac Allister después del partido

Luego del triunfo, el volante explicó los motivos que lo llevaron a hablar públicamente sobre su futuro. “Lo que dije me sale un poco de adentro. Intento ser sincero. A veces salen este tipo de cosas. Me ayudó a liberarme”, expresó en diálogo con ESPN.

A pesar de haber convertido el gol decisivo, Mac Allister buscó quitarle un significado especial a su actuación por lo ocurrido en las últimas horas. “No creo que sea un gol especial. Soy la misma persona, no creo que cambie lo que pasó y lo que está pasando”, sostuvo.

El futbolista también dejó claro que su compromiso con Liverpool no se verá afectado por la incertidumbre sobre su continuidad. “Hasta el último día, no sé si serán dos años o antes, siempre voy a dejar todo por el club”, aseguró.

Y agregó: “Vivo el día a día muy contento. Fue algo que me tocó un poco y me tocó comunicarlo porque me preguntaron por el futuro”.

En la previa del partido contra Atlético de Madrid, el argentino había contado que recibió la noticia de que Liverpool no estaba en condiciones de ofrecerle un nuevo contrato. “Me pone muy, muy triste porque creo que todos pueden ver que doy el 100% por este club de fútbol todos los días, en los entrenamientos y en los partidos”, había expresado.

De todos modos, Mac Allister remarcó que todavía queda tiempo y buscó transmitir tranquilidad a los hinchas. “Los aficionados no tienen que preocuparse porque daré mi 100% hasta el último día que esté aquí”, afirmó.

El curioso cruce con Julián Álvarez

Durante el partido también se produjo una escena que tuvo como protagonistas a Mac Allister y Julián Álvarez. El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, le entregó al argentino un papel con indicaciones. Mientras Mac Allister intentaba leerlo, Julián se acercó para intentar mirar lo que decía.

El mediocampista contó la situación con humor: “Me sorprendió un poco el machete ese, me lo puse en el pantalón y después se me cayó. Me lo quiso mirar y lo escondí un poquito, pero bueno... tampoco hay mucha ciencia. Al final, está todo inventado en el fútbol”.

Así, en una noche en la que Liverpool comenzó la Champions con una victoria, Mac Allister terminó siendo uno de los grandes protagonistas: marcó el gol de la remontada y volvió a dejar en claro que, pese a la incertidumbre sobre su futuro, continuará dando todo por el equipo.