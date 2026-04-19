Boca se quedó con el Superclásico al vencer 1-0 a River en el estadio Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, en un partido cerrado que se definió en el final del primer tiempo.
Boca Juniors se impuso 1-0 ante River Plate con un penal de Leandro Paredes sobre el cierre del primer tiempo. El equipo de Claudio Úbeda dio un paso clave hacia la clasificación.
Boca le ganó a River en el Monumental con un gol de Paredes y se quedó con el Superclásico
Boca se quedó con el Superclásico al vencer 1-0 a River en el estadio Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, en un partido cerrado que se definió en el final del primer tiempo.
El único gol del encuentro llegó en el quinto minuto de descuento de la primera etapa, cuando Paredes ejecutó con precisión un penal sancionado por el árbitro Darío Herrera tras una mano de Lautaro Rivero dentro del área.
Con este triunfo, el equipo dirigido por Claudio Úbeda alcanzó los 24 puntos y se ubica tercero en la zona A, muy cerca de asegurar su clasificación. River, por su parte, quedó segundo en el grupo B con 26 unidades, a tres del líder Independiente Rivadavia.
El partido fue muy disputado desde el arranque, con pocas situaciones claras. Boca avisó primero con un pase largo de Paredes para Miguel Merentiel, mientras que River respondió con un remate lejano de Juan Cruz Meza.
Las emociones llegaron sobre el cierre: Maximiliano Salas tuvo la más clara para el local con un zurdazo que pasó cerca del ángulo, y del otro lado Merentiel desperdició un mano a mano tras otra asistencia de Paredes.
En tiempo cumplido, una mano de Rivero dentro del área derivó en el penal que Paredes cambió por gol con un remate esquinado que dejó sin chances a Santiago Beltrán.
En el complemento, River tomó la iniciativa y generó varias aproximaciones, principalmente con Salas y centros de Marcos Acuña, pero sin precisión en la definición.
Boca, en tanto, apostó a la contra y tuvo situaciones claras en los pies de Merentiel y del ingresado Exequiel Zeballos, quien contó con tres chances para ampliar la ventaja pero se encontró con buenas respuestas de Beltrán.
Sobre el final, llegó la gran polémica: un empujón de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta dentro del área no fue sancionado como penal, lo que desató las protestas del conjunto local.
En la próxima fecha, Boca visitará a Defensa y Justicia, mientras que River será local ante Aldosivi, en un tramo decisivo del torneo.