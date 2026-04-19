Boca le ganó a River en el Monumental con un gol de Paredes y se quedó con el Superclásico

Las emociones llegaron sobre el cierre: Maximiliano Salas tuvo la más clara para el local con un zurdazo que pasó cerca del ángulo, y del otro lado Merentiel desperdició un mano a mano tras otra asistencia de Paredes.

En tiempo cumplido, una mano de Rivero dentro del área derivó en el penal que Paredes cambió por gol con un remate esquinado que dejó sin chances a Santiago Beltrán.

River empujó, pero Boca resistió

En el complemento, River tomó la iniciativa y generó varias aproximaciones, principalmente con Salas y centros de Marcos Acuña, pero sin precisión en la definición.

Boca, en tanto, apostó a la contra y tuvo situaciones claras en los pies de Merentiel y del ingresado Exequiel Zeballos, quien contó con tres chances para ampliar la ventaja pero se encontró con buenas respuestas de Beltrán.

Sobre el final, llegó la gran polémica: un empujón de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta dentro del área no fue sancionado como penal, lo que desató las protestas del conjunto local.

En la próxima fecha, Boca visitará a Defensa y Justicia, mientras que River será local ante Aldosivi, en un tramo decisivo del torneo.