Gran Hermano: Zunino le comió la boca a Nenu López frente a Luana y su reacción hizo explotar todo

La reacción de Luana no tardó en volverse viral, con miles de usuarios en redes comentando su gesto al presenciar el momento entre Franco y Nenu.

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¿Luana Fernández fue captada comiendo a escondidas en el baño en Gran Hermano?

La escasez de alimentos en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a ser tema de preocupación. Desde hace semanas, los participantes atraviesan dificultades para abastecerse debido a los malos resultados en las pruebas semanales y a las reiteradas sanciones de la producción por incumplimientos del reglamento.

En ese contexto, se viralizó un video que generó inquietud entre los seguidores del programa: Luana Fernández fue captada por las cámaras comiendo a escondidas dentro del baño, sentada sobre el inodoro. Cuando un compañero golpeó la puerta, ella respondió con la boca llena: "Ocupado". Las imágenes también mostraron cómo intentó guardar un trozo de pan en el bolsillo, aunque finalmente no pudo y terminó de comer apurada. Minutos después reconoció estar "muerta de hambre".

No es la primera vez que Luana queda expuesta en situaciones similares: ya había sido señalada en otras ocasiones por tomar alimentos y cigarrillos sin permiso, generando conflictos internos que incluyeron tensión entre Brian Sarmiento y Franco Zunino. Aun así, el público la sigue respaldando y su continuidad en el juego no corre riesgos por ahora. Lo que sí preocupa es su estado emocional: días antes la propia participante había confesado que estaba lidiando con un alto nivel de ansiedad, un tema que estas imágenes volvieron a poner sobre la mesa.