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Gran Hermano: Zunino le comió la boca a Nenu López frente a Luana y su reacción hizo explotar todo

En la última gala de Gran Hermano Generación Dorada, Franco Zunino y Nenu López protagonizaron un beso apasionado que se hizo viral.

3 jun 2026, 12:16
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Gran Hermano: Zunino le comió la boca a Nenu López frente a Luana y su reacción hizo explotar las redes.
Gran Hermano: Zunino le comió la boca a Nenu López frente a Luana y su reacción hizo explotar las redes.

Gran Hermano: Zunino le comió la boca a Nenu López frente a Luana y su reacción hizo explotar las redes.

Gran Hermano se puso hot. Todo surgió a partir de una dinámica que propuso Santiago del Moro: invitó a Andrea del Boca a explicarle a los participantes cómo se ejecuta un beso de ficción. En ese contexto, varios compañeros pidieron que los protagonistas fueran Franco y Nenu, quienes vienen protagonizando un intenso romance dentro de la casa.

"Si quiere Nenu, yo no tengo problemas", respondió Zunino sin dudar. Ella aceptó entre risas, aunque aclaró: "Tengo gripe, ¿se puede igual?". La advertencia no frenó nada: el beso fue largo y apasionado. "Me comió la boca", reconoció Nenu al terminar. Pero Zunino quiso más y pidió: "Un poco más, un beso más fuerte", lo que derivó en un segundo beso todavía más intenso.

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Las cámaras, mientras tanto, no perdieron de vista a Luana Fernández —quien también tuvo un vínculo romántico con Zunino en el reality—. Aunque intentó tomarse la situación con humor, su incomodidad quedó expuesta. Del Moro incluso le consultó si quería sumarse al juego besando a alguien, pero ella declinó.

La reacción de Luana no tardó en volverse viral, con miles de usuarios en redes comentando su gesto al presenciar el momento entre Franco y Nenu.

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¿Luana Fernández fue captada comiendo a escondidas en el baño en Gran Hermano?

La escasez de alimentos en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a ser tema de preocupación. Desde hace semanas, los participantes atraviesan dificultades para abastecerse debido a los malos resultados en las pruebas semanales y a las reiteradas sanciones de la producción por incumplimientos del reglamento.

En ese contexto, se viralizó un video que generó inquietud entre los seguidores del programa: Luana Fernández fue captada por las cámaras comiendo a escondidas dentro del baño, sentada sobre el inodoro. Cuando un compañero golpeó la puerta, ella respondió con la boca llena: "Ocupado". Las imágenes también mostraron cómo intentó guardar un trozo de pan en el bolsillo, aunque finalmente no pudo y terminó de comer apurada. Minutos después reconoció estar "muerta de hambre".

No es la primera vez que Luana queda expuesta en situaciones similares: ya había sido señalada en otras ocasiones por tomar alimentos y cigarrillos sin permiso, generando conflictos internos que incluyeron tensión entre Brian Sarmiento y Franco Zunino. Aun así, el público la sigue respaldando y su continuidad en el juego no corre riesgos por ahora. Lo que sí preocupa es su estado emocional: días antes la propia participante había confesado que estaba lidiando con un alto nivel de ansiedad, un tema que estas imágenes volvieron a poner sobre la mesa.

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