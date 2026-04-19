La dura e inesperada crítica de Juana Viale a Andrea del Boca: "Me duele que..."

Y ahí Juana Viale sorprendió al confesar lo que piensa de la destacada artista de telenovelas: “¿Me permitís una pregunta? Vos, sos colega y actriz, ¿qué opinás de ella? Porque conocemos cómo piensa Mirtha pero no vos...”, le preguntó el periodista de espectáculos.

Y conductora no dudó en su categórica respuesta: “Nunca compartí ningún set ningún plato con ella. Nunca, jamás la conocí. Me duele ponerme en carne de un padre que sufrió una falsa denuncia y perdió un hijo, me parece que es difícil".

"Me duele que alguien sea capaz de manipular una mente sana, virgen, joven y que tenga los resultados que tiene”, añadió Juana Viale ante la atenta mirada de Biasotti, ex de Del Boca.

La actriz y conductora aclaró que no compartió ningún trabajo con ella ni la conoce en persona: “No la conozco, nunca trabajé, nunca nada. No me la crucé. No somos de la misma generación, cuando ella estaba en la televisión, yo todavía no estaba”, concluyó con una sonrisa.

Embed

Mirtha Legrand reveló el problema de salud que tiene y le impidió estar en su programa

Mirtha Legrand apareció públicamente para aclarar cómo está de salud y por qué no puede estar al frente de su programa de los sábados por la noche.

Chiquita decidió llevar tranquilidad y contar en primera persona cómo se encuentra para despejar cualquier tipo de duda. A través de sus redes sociales, confirmó que no se trata de nada grave, sino de una situación pasajera.

A través de su cuenta en la red social X, la conductora escribió: “Como siempre les digo, la leyenda continúa… Solo estoy resfriada, la semana que viene vuelvo. ¡Besito, chau chau! ”.

Su compromiso con el trabajo quedó en evidencia hasta último momento ya que habría intentado sostener su presencia en el programa pese a las recomendaciones médicas para que guarde reposo y no estar expuesta al aire acondicionado del estudio.

La conductora no solo calmó la preocupación de su público, sino que también dejó en claro que ya tiene previsto regresar a su clásico programa en los próximos días ya recuperada por completo.