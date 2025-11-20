En vivo Radio La Red
Riquelme y Tevez volverán a verse las caras: cómo está su relación actualmente

Carlos Tevez volverá a La Bombonera como entrenador de Talleres y se reencontrará con Juan Román Riquelme. Su historia tiene capítulos de admiración, distancia y un conflicto público que marcó una época. Cómo está hoy su relación.

La victoria de Gimnasia sobre Platense en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura reordenó el cuadro y definió un cruce especial: Boca recibirá a Talleres en los octavos de final, lo que marcará el regreso de Carlos Tevez a La Bombonera como entrenador. Será un partido con condimentos deportivos y emocionales, en el que el Apache volverá a pisar el estadio que lo vio consagrarse ídolo.

Tevez jugó su último partido en Boca en mayo de 2021. Desde entonces, su camino tomó un rumbo distinto: dejó de lado su carrera como futbolista y se lanzó de lleno a la dirección técnica. En 2022, como DT de Rosario Central, regresó por primera vez a Brandsen 805. Aquella noche quedó grabada por la ovación atronadora, las canciones que lo recibieron y el homenaje que incluyó una plaqueta y una camiseta número 10 entregadas por Mauricio Serna. Para los hinchas, Carlitos sigue siendo uno de los máximos referentes de los últimos tiempos.

Cómo es hoy la relación entre Riquelme y Tevez

En paralelo al duelo del próximo domingo, renace una pregunta que los hinchas se hacen desde hace años: ¿cómo se llevan actualmente Juan Román Riquelme y Carlos Tevez? Ambos son ídolos indiscutidos, pero también protagonistas de una relación siempre comentada y atravesada por etapas muy distintas.

Aunque nunca compartieron plantel en Boca, sus caminos se cruzaron desde temprano. El vínculo se remonta a la época en la que Tevez era alcanzapelotas y Riquelme ya brillaba como el 10 del equipo. Con el tiempo, coincidieron en la Selección Argentina, donde sí compartieron vestuario. Aun así, la relación entre ambos siempre tuvo un tono particular: admiración, respeto, distancia y algunos chispazos que quedaron en la memoria del fútbol argentino.

Qué pasó entre ellos en 2017 y por qué marcó un quiebre

El conflicto más fuerte estalló en 2017, cuando Tevez criticó públicamente a Riquelme durante su paso por el Shangai Shenhua, en China. Sus declaraciones generaron un impacto inmediato y tensaron el vínculo entre dos figuras que, hasta entonces, habían mantenido cierta cordialidad pública.

Carlitos fue tajante. “Cuando él jugaba no tenía amigos periodistas, ahora toma mate con ellos. Siempre trata de tirar para abajo a los jugadores de Boca, al cuerpo técnico… Riquelme era un ídolo adentro de la cancha, pero afuera deja mucho que desear”, señaló en aquel momento.

Las palabras abrieron una grieta inesperada que fue tema central en el mundo Boca durante meses. La distancia entre ambos se volvió evidente.

¿Reconciliación o convivencia respetuosa? Cómo están hoy

Con el correr de los años, tanto Riquelme como Tevez remarcaron que el conflicto quedó atrás. “Me llevo muy bien, ya está solucionado”, afirmó el Apache tiempo después, restándole dramatismo al episodio.

Román, por su parte, fue claro: no son amigos, pero existe un afecto genuino y un respeto profundo por lo que cada uno representa en la historia del club.

Hoy, su relación se ubica en un punto intermedio: sin cercanía personal, pero también sin tensiones abiertas. Distancia, respeto y reconocimiento mutuo parecen definir el presente de un vínculo que forma parte del ADN reciente de Boca.

Este domingo, La Bombonera será testigo de un nuevo capítulo. Uno que, más allá del resultado, volverá a poner frente a frente a dos de las figuras más influyentes de la historia xeneize.

