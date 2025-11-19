En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Claudio Úbeda
FÚTBOL

La excelente noticia que recibió Úbeda en la previa del duelo entre Boca y Talleres por los Playoffs del Clausura

En la previa del duelo por los octavos de final del Torneo Clausura ante Talleres, el entrenador de Boca, Claudio Úbeda, recibió una noticia que ilusiona a todos.

Foto: Prensa Boca

Boca afrontará los Playoffs del Torneo Clausura con el impulso de haber terminado primero en la Zona A, un logro que le garantiza definir de local en la Bombonera ante Talleres. En la antesala del cruce eliminatorio, Claudio Úbeda recibió una noticia que cambia el panorama en la mitad de la cancha: Rodrigo Battaglia recibió el alta médica y volvió a entrenarse con el plantel.

Se definieron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura: ¿Contra quiénes juegan Boca y River?
boca_battaglia

(Foto: rodribattaglia/IG)

El mediocampista superó la lesión que lo mantuvo fuera de la competencia y ya trabaja a la par del grupo, transformándose en una alternativa concreta para el entrenador en esta instancia decisiva.

Qué significa la vuelta de Rodrigo Battaglia para Boca

Battaglia era una pieza clave para el cuerpo técnico de Boca antes de su lesión, pero perdió terreno a partir de la aparición de Milton Delgado, una de las figuras del equipo y favorito de los hinchas. El juvenil surgido en Boca Predio se consolidó en la mitad de la cancha con un nivel tan alto que, pese a la recuperación del experimentado volante, no está garantizado un regreso inmediato a la titularidad.

Sin embargo, la vuelta de Battaglia es un refuerzo valioso para Úbeda:

  • Amplía las variantes en un sector sensible del campo.

  • Aporta experiencia en duelos de eliminación directa.

  • Permite manejar distintos planes de partido según el desarrollo del encuentro.

Por falta de ritmo futbolístico, lo más probable es que Battaglia integre la lista de convocados y arranque como opción en el banco de suplentes. Su presencia, no obstante, representa una muy buena noticia pensando en el tramo final del certamen.

Cuándo juega Boca contra Talleres por los octavos del Clausura

El duelo entre Boca y Talleres se disputará el domingo a las 20 (hora de la Argentina) en la Bombonera. El Xeneize buscará acceder a los cuartos de final frente a un rival que logró clasificarse con lo justo pero que llega con Carlos Tevez como factor motivador extra.

Quién será el árbitro del partido entre Boca y Talleres

La Liga Profesional designó a Sebastián Zunino como árbitro principal del encuentro. Su actuación será clave en un cruce que promete intensidad, fricción y un marco imponente en La Boca.

Con la Bombonera preparada para una noche de alta tensión y un plantel que recupera piezas importantes, Boca llega a los Playoffs con confianza renovada. El regreso de Battaglia no solo aporta profundidad en el mediocampo: también fortalece la idea de un equipo que quiere llegar lo más lejos posible en la búsqueda del título.

