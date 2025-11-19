La excelente noticia que recibió Úbeda en la previa del duelo entre Boca y Talleres por los Playoffs del Clausura

Sin embargo, la vuelta de Battaglia es un refuerzo valioso para Úbeda:

Amplía las variantes en un sector sensible del campo.

Aporta experiencia en duelos de eliminación directa.

Permite manejar distintos planes de partido según el desarrollo del encuentro.

Por falta de ritmo futbolístico, lo más probable es que Battaglia integre la lista de convocados y arranque como opción en el banco de suplentes. Su presencia, no obstante, representa una muy buena noticia pensando en el tramo final del certamen.

Cuándo juega Boca contra Talleres por los octavos del Clausura

El duelo entre Boca y Talleres se disputará el domingo a las 20 (hora de la Argentina) en la Bombonera. El Xeneize buscará acceder a los cuartos de final frente a un rival que logró clasificarse con lo justo pero que llega con Carlos Tevez como factor motivador extra.

Quién será el árbitro del partido entre Boca y Talleres

La Liga Profesional designó a Sebastián Zunino como árbitro principal del encuentro. Su actuación será clave en un cruce que promete intensidad, fricción y un marco imponente en La Boca.

Con la Bombonera preparada para una noche de alta tensión y un plantel que recupera piezas importantes, Boca llega a los Playoffs con confianza renovada. El regreso de Battaglia no solo aporta profundidad en el mediocampo: también fortalece la idea de un equipo que quiere llegar lo más lejos posible en la búsqueda del título.