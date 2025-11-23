El explosivo consejo de Maxi López a un participante sobre Wanda Nara en MasterChef Celebrity: "Que no te muestre..."

Este domingo, en MasterChef Celebrity (Telefe), Ian Lucas sorprendió al contarle a Wanda Nara el consejo que le dio su nuevo amigo dentro del certamen, Maxi López.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Un participante sorprendió a Wanda Nara en MasterChef Celebrity al revelar el consejo que le dio Maxi López.
Este domingo, en MasterChef Celebrity (Telefe), Ian Lucas sorprendió al contarle a Wanda Nara el consejo que le dio su nuevo amigo dentro del certamen, Maxi López.
Mientras avanzaba con la preparación de su plato, la conductora se acercó a su estación y lo interpeló con una pregunta directa: "¿Cómo está el corazón de Ian?". El participante respondió con calma: "Bien, muy tranquilo. Yo estoy enfocado acá, en el trabajo, en mis cosas y estoy bien".
Con su estilo filoso, Wanda lanzó una observación que generó risas: "Ser amigo de Maxi y tener novia es un poco complicado". Ian no dudó en defenderlo: "No, pero él se porta bien ya". Ante esa respuesta, la conductora retrucó: "Cómo 'ya'?".
El joven continuó explicando: "Él me tira las indicaciones. Está retirado de hace muchos años". A lo que Wanda, divertida, comentó: "Estás metiendo la pata".
La charla siguió con otra pregunta de la conductora: "¿Y escuchás todo lo que te dice?". Ian fue contundente: "Sí". Wanda quiso saber más: "El consejo que te haya dado, que más te flasheó".
Sin dudar, Ian reveló: "Que no te muestre el celular". Wanda coincidió: "A él le trajo muchas consecuencias, es verdad".
Acto seguido, en su entrevista individual, Ian cerró con humor: "Ella quiere los chimentos, ella quiere quiere saber todo, pero no te voy a mostrar el celular, ya me lo dijo el Presidente (por Maxi), ya está".
El último martes en MasterChef Celebrity (Telefe) los concursantes tuvieron que afrontar un reto diferente: preparar un ceviche con hongos. La propuesta, ideada por Germán Martitegui, exigió ingenio y precisión, poniendo a prueba la capacidad de cada participante.
Al presentar su preparación frente al jurado, Maxi López vivió un cruce inesperado con Wanda Nara. La conductora, fiel a su estilo directo, lanzó una frase que lo descolocó: "Se ponen tímidos con él".
En su entrevista individual, el exfutbolista reaccionó entre risas y cierta molestia: "No puede quedarse callada, no entiendo".
Los jueces, rigurosos como de costumbre, comenzaron a marcar detalles sobre el plato: "¿Por qué no tiene moras?"; "¿Por qué no tiene brotes?"; "¿Por qué tan líquido?"; "¿Por qué no está picante?".
Frente a las observaciones, López se limitó a responder con un breve "Bueno", y apuntó a Wanda como la responsable de los comentarios. Ella, sorprendida, retrucó: "¿Yo qué culpa tengo?". El exjugador, intentando explicar las falencias, aclaró que simplemente "no llegó".
La tensión aumentó cuando Damián Betular intervino con firmeza: "Pero para bailar tiktoks sí llegaste. Cuidado con las distracciones en Masterchef, porque el trabajo de algunos a veces es distraer".
El episodio terminó entre risas, reproches y un nuevo capítulo en la relación televisiva entre Wanda y Maxi, que suma cada vez más momentos cargados de picante dentro del reality.