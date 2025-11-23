El explosivo consejo de Maxi López a un participante sobre Wanda Nara en MasterChef Celebrity: "Que no te muestre..."

La charla siguió con otra pregunta de la conductora: "¿Y escuchás todo lo que te dice?". Ian fue contundente: "Sí". Wanda quiso saber más: "El consejo que te haya dado, que más te flasheó".

Sin dudar, Ian reveló: "Que no te muestre el celular". Wanda coincidió: "A él le trajo muchas consecuencias, es verdad".

Acto seguido, en su entrevista individual, Ian cerró con humor: "Ella quiere los chimentos, ella quiere quiere saber todo, pero no te voy a mostrar el celular, ya me lo dijo el Presidente (por Maxi), ya está".

¿Qué dijo Wanda Nara que enfureció a Maxi López y lo dejó en una situación límite frente al jurado?

El último martes en MasterChef Celebrity (Telefe) los concursantes tuvieron que afrontar un reto diferente: preparar un ceviche con hongos. La propuesta, ideada por Germán Martitegui, exigió ingenio y precisión, poniendo a prueba la capacidad de cada participante.

Al presentar su preparación frente al jurado, Maxi López vivió un cruce inesperado con Wanda Nara. La conductora, fiel a su estilo directo, lanzó una frase que lo descolocó: "Se ponen tímidos con él".

En su entrevista individual, el exfutbolista reaccionó entre risas y cierta molestia: "No puede quedarse callada, no entiendo".

Los jueces, rigurosos como de costumbre, comenzaron a marcar detalles sobre el plato: "¿Por qué no tiene moras?"; "¿Por qué no tiene brotes?"; "¿Por qué tan líquido?"; "¿Por qué no está picante?".

Frente a las observaciones, López se limitó a responder con un breve "Bueno", y apuntó a Wanda como la responsable de los comentarios. Ella, sorprendida, retrucó: "¿Yo qué culpa tengo?". El exjugador, intentando explicar las falencias, aclaró que simplemente "no llegó".

La tensión aumentó cuando Damián Betular intervino con firmeza: "Pero para bailar tiktoks sí llegaste. Cuidado con las distracciones en Masterchef, porque el trabajo de algunos a veces es distraer".

El episodio terminó entre risas, reproches y un nuevo capítulo en la relación televisiva entre Wanda y Maxi, que suma cada vez más momentos cargados de picante dentro del reality.