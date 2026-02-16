Claudio Úbeda lamentó el empate de Boca ante Platense y dejó una fuerte advertencia: "Hay que..."

Más allá del resultado, Úbeda consideró que hubo aspectos positivos. “Hay cosas positivas para remarcar”, afirmó, y destacó el ingreso de los juveniles: “Los chicos entraron y nos dieron algo de frescura”.

También hizo hincapié en la situación física de los delanteros, varios de ellos en proceso de recuperación. “Están volviendo los delanteros de las lesiones y tanto Janson, Edi (Cavani), Merentiel están mejorando, con más ritmo y atrás de eso tienen que venir los goles”, sostuvo.

Qué dijo Úbeda sobre el clásico ante Racing

Con la mira puesta en el próximo compromiso, el entrenador fue claro respecto a la exigencia que implica el clásico. “Hay que dejar bien en claro que hay que ganarle a Racing, demostrar que estamos en condiciones de hacerlo”, expresó.

Además, reconoció que el equipo necesita evolucionar en su funcionamiento colectivo. “Tenemos que mejorar en el juego, pero eso se gana con confianza, dándole confianza a los jugadores para rendir al 100%”, afirmó.

Por último, dejó en claro que el cuerpo técnico es consciente del momento. “Me preocupa y nos ocupa. Necesitamos encontrar mejor funcionamiento, hay que trabajar como lo hacemos todas las semanas. Nuestra obligación es ganar y confiamos en que vamos a terminar encontrando el camino”, concluyó.

Boca atraviesa un tramo irregular y el clásico aparece como una prueba clave para recuperar confianza y resultados en un escenario que exige respuestas inmediatas.