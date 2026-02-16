En vivo Radio La Red
Deportes
Claudio Úbeda lamentó el empate de Boca ante Platense y dejó una fuerte advertencia: "Hay que..."

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, lamentó la igualdad sin goles ante Platense y dejó una frase tajante de cara el duelo ante Racing.

El entrenador reconoció que el empate en casa no era el objetivo. “Las sensaciones son de que no nos gusta para nada empatar en casa. Queríamos ganar. En el segundo tiempo generamos situaciones más claras para definirlo pero no las pudimos concretar”, explicó ante los medios.

Por qué Úbeda cree que Boca no pudo ganar

El técnico sostuvo que el equipo intentó modificar su postura ofensiva para encontrar espacios que en la primera mitad no aparecieron. “Intentamos variantes en ofensiva para profundizar más de lo que en el primer tiempo el rival no nos permitió”, señaló.

A su vez, remarcó que el equipo no sufrió demasiado en defensa. “No sufrimos defensivamente en cuanto a posibilidades de Platense, solo el desvío en el palo”, detalló, en referencia a la acción más clara del conjunto visitante.

Más allá del resultado, Úbeda consideró que hubo aspectos positivos. “Hay cosas positivas para remarcar”, afirmó, y destacó el ingreso de los juveniles: “Los chicos entraron y nos dieron algo de frescura”.

También hizo hincapié en la situación física de los delanteros, varios de ellos en proceso de recuperación. “Están volviendo los delanteros de las lesiones y tanto Janson, Edi (Cavani), Merentiel están mejorando, con más ritmo y atrás de eso tienen que venir los goles”, sostuvo.

Qué dijo Úbeda sobre el clásico ante Racing

Con la mira puesta en el próximo compromiso, el entrenador fue claro respecto a la exigencia que implica el clásico. “Hay que dejar bien en claro que hay que ganarle a Racing, demostrar que estamos en condiciones de hacerlo”, expresó.

Además, reconoció que el equipo necesita evolucionar en su funcionamiento colectivo. “Tenemos que mejorar en el juego, pero eso se gana con confianza, dándole confianza a los jugadores para rendir al 100%”, afirmó.

Por último, dejó en claro que el cuerpo técnico es consciente del momento. “Me preocupa y nos ocupa. Necesitamos encontrar mejor funcionamiento, hay que trabajar como lo hacemos todas las semanas. Nuestra obligación es ganar y confiamos en que vamos a terminar encontrando el camino”, concluyó.

Boca atraviesa un tramo irregular y el clásico aparece como una prueba clave para recuperar confianza y resultados en un escenario que exige respuestas inmediatas.

