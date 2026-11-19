La frase de Arruabarrena antes de la final de Boca contra Atlético Mineiro

Apenas llegó a Barranquilla, Rodolfo Arruabarrena habló sobre el desafío que afrontará Boca en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El entrenador reconoció que el traslado fue exigente, pero aseguró que el plantel está concentrado en preparar el encuentro.

"Un viaje un poquito más largo de lo habitual, pero bueno, ya llegamos acá y a tratar de preparar el partido para decir presente el día sábado", expresó.

Consultado por las altas temperaturas y la humedad de la ciudad colombiana, el Vasco dejó una reflexión sobre lo que significa disputar un partido por un título internacional. "Ya veremos el tema de la humedad, el tema del calor, pero es una final y muchas veces las finales hay que saberlas jugar", afirmó.

El técnico también se refirió al rival brasileño y evitó subestimarlo. "Es un equipo que ha llegado a una final por sus cualidades, nosotros lo mismo. Esperemos el día sábado estar mejor que ellos y tratar de demostrar en el campo, que es donde se definen las cosas", sostuvo.

Una multitud recibió a Boca en Colombia: el gesto de Paredes y los jugadores

La llegada del micro al Hotel Estelar Alto Prado desató una verdadera fiesta entre los simpatizantes que aguardaban desde hacía horas. Leandro Paredes, Miguel Merentiel y Sebastián Villa estuvieron entre los futbolistas más solicitados por los hinchas, que aprovecharon la oportunidad para conseguir fotografías y autógrafos.

El capitán Paredes fue uno de los primeros en acercarse a la gente. También participaron del saludo otros integrantes del plantel y el propio Arruabarrena.

La presencia de seguidores colombianos llamó especialmente la atención. Boca mantiene un vínculo histórico con el fútbol de ese país gracias al paso de jugadores como Mauricio Serna, Jorge Bermúdez y Óscar Córdoba, además de los actuales integrantes colombianos del equipo.

El acompañamiento no se limita a Barranquilla. Muchos simpatizantes argentinos también eligieron alojarse en Cartagena y Santa Marta para trasladarse a la ciudad sede durante los días previos al partido. La expectativa es que miles de hinchas xeneizes acompañen al equipo en una de las finales más importantes de los últimos años.

Boca se prepara para la final de la Copa Sudamericana. (Foto: Reuters)

Qué dijo Santiago Ascacíbar sobre la final de la Copa Sudamericana

Otro de los futbolistas que habló después del arribo fue Santiago Ascacíbar, quien destacó la satisfacción del grupo por haber alcanzado uno de los principales objetivos de la temporada. "La verdad que contento, feliz por estar acá. Era un poco lo que nos propusimos nosotros a principio de este semestre y bueno, ahora a seguir por otro paso más", aseguró el mediocampista.

El jugador también se refirió al recibimiento de los hinchas en Colombia. "La gente de Boca está en todos lados y nos hace sentir ese apoyo", expresó.

Ascacíbar llega a la definición después de superar molestias físicas y se perfila como una de las piezas importantes del mediocampo, junto con Paredes y Milton Delgado.

El calor de Barranquilla obligó a Boca a modificar los entrenamientos

Uno de los principales desafíos para el equipo argentino será el clima de Barranquilla. Para el sábado se esperan temperaturas cercanas a los 32 grados, con una humedad elevada que podría influir en el desarrollo del partido.

Por ese motivo, el cuerpo técnico dispuso que los entrenamientos del jueves y viernes se realicen a las 19.30, el mismo horario en el que comenzará la final.

La intención es que los futbolistas puedan adaptarse a las condiciones ambientales antes del enfrentamiento con Atlético Mineiro. El primer entrenamiento está previsto en el estadio Romelio Martínez, luego de una modificación en la planificación inicial.

Los 33 jugadores que llevó Boca y la posible formación ante Atlético Mineiro

El entrenador decidió trasladar a los 33 futbolistas del plantel para mantener unido al grupo durante la definición continental. Entre ellos viajó Agustín Marchesín, quien continúa recuperándose de una lesión en la rodilla y no estará disponible para disputar el encuentro.

De acuerdo con los últimos ensayos y las alternativas que analiza el cuerpo técnico, una posible formación sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda.

De todos modos, Alan Velasco y Leonel Flores también aparecen como alternativas para integrar el ataque, por lo que el equipo titular todavía no está confirmado.

Una de las novedades positivas para Arruabarrena es la recuperación de Tomás Aranda, quien dejó atrás una fractura de peroné sufrida en agosto y volvió a sumar minutos en los últimos compromisos.

El entrenador deberá realizar un recorte de la delegación antes del partido, ya que el reglamento permite incluir únicamente 23 futbolistas en la planilla de cada equipo.

Cuándo juega Boca contra Atlético Mineiro la final de la Copa Sudamericana 2026

Boca y Atlético Mineiro disputarán la final de la Copa Sudamericana en un partido único que definirá al campeón continental.

Los datos del encuentro:

Partido: Boca Juniors vs. Atlético Mineiro.

Competencia: final de la Copa Sudamericana 2026.

Fecha: sábado 21 de noviembre.

Horario: 19.30 de Argentina.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez.

Ciudad: Barranquilla, Colombia.

Árbitro: Andrés Matonte, de Uruguay.

Para Boca, el encuentro representa la posibilidad de terminar con una sequía internacional que se extiende desde 2008.

Además, el Xeneize buscará conquistar por tercera vez la Copa Sudamericana, después de sus consagraciones consecutivas en 2004 y 2005.