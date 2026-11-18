Ambos habían jugado al futsal en el club Nueva Estrella de Villa Lugano y mantenían su amistad a pesar de que Abel había cambiado de colegio. “Él fue un tiempo al colegio en Capital, en Manuel Belgrano, y después se pasó a Ezeiza, pero se seguían viendo”, explicó Corral.

El vínculo entre los jóvenes era tan fuerte que incluso compartían una identificación especial con el número de sus camisetas. “Mi hijo usaba la número tres, como Abel usaba en el futsal por él. Abel era el ídolo de mi hijo”, recordó con la voz quebrada.

Quién era Abel Núñez, el juvenil de FC Ezeiza que soñaba con ser futbolista

Más allá de su talento y de sus aspiraciones deportivas, Abel Núñez era recordado por sus seres queridos como un adolescente alegre, afectuoso y muy unido a su familia. Román Corral destacó especialmente su personalidad y el cariño que despertaba entre quienes lo conocían.

“Era un pan de Dios el pibe, siempre con una sonrisa”, aseguró. También recordó que Abel disfrutaba de compartir tiempo con sus familiares y que mantenía una relación muy cercana con sus primos y tíos: “Era un pibe familiero, pasaba mucho tiempo con sus primos y tíos”, señaló.

Para Corral, sin embargo, Abel consiguió algo que había deseado desde chico: vivir su pasión por el fútbol. “Él quería cumplir su sueño de ser futbolista y para mí lo logró”, expresó.

Abel Núñez (Foto: IG/@hinchas.nuevaestrella)

El emotivo pedido a la AFA para homenajear a Abel Núñez

Durante la entrevista, el padre del mejor amigo de Abel también aprovechó para realizar un pedido público a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Conmovido por la pérdida, solicitó que el fútbol argentino le rindiera un homenaje al adolescente con un minuto de silencio.

“Si alguien de la AFA me escucha, que hagan un minuto de silencio”, pidió. Luego explicó por qué considera importante que el joven reciba ese reconocimiento.

“Él quiso vivir como futbolista y lo tienen que despedir como futbolista porque murió en una cancha, haciendo lo que nos gusta a todos los argentinos, que es jugar al fútbol”, manifestó. El pedido busca mantener viva la memoria de Abel y reconocer su amor por el deporte que practicaba desde pequeño.

El mensaje para los adolescentes que lo lloran

Antes de finalizar la entrevista, Corral compartió una reflexión sobre el impacto que puede tener una muerte repentina en un grupo de adolescentes. Explicó que, a esa edad, los jóvenes suelen sentirse invulnerables y que la pérdida de alguien tan cercano representa una experiencia especialmente difícil de comprender.

“A esa edad, uno se cree inmortal, que nunca te va a pasar nada. A los chicos la vida les dio un golpe de realidad muy duro”, expresó. En medio del dolor, contó que intentó transmitirles un mensaje para que pudieran recordar a Abel a través de la amistad que los unía.

“Les dije que para honrar a Abel sigan siendo amigos, que hagan las cosas por él, que no tuvo la oportunidad de terminar su vida”, relató. Sus palabras reflejaron el profundo vacío que dejó la muerte del futbolista de 16 años, cuyo recuerdo permanece entre sus familiares, amigos y compañeros de equipo.