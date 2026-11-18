Cuando la notera de LAM lo consultó por sus declaraciones en el programa de Pergolini, De la Serna respondió: “Si es algo personal, no lo voy a ventilar”. Luego se despidió con un beso.

Por qué se habían separado Rodrigo de la Serna y Ludmila Romero

La separación de Rodrigo de la Serna y Ludmila Romero se conoció el 17 de diciembre de 2021, cuando Andrea Taboada la contó como un enigmático en LAM, que por entonces se emitía por eltrece. Según la panelista, el actor y la periodista rosarina ya no convivían tras varios años de relación y dos hijos en común.

En aquel momento, Taboada señaló que la ruptura se habría dado en buenos términos y que, según la información que tenía, no habría habido terceros en discordia. Al hablar de los motivos, apuntó a un posible desgaste de la pareja. “No sabemos que pasó pero se terminó el amor. Se desgastan las relaciones”, dijo.