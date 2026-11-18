No obstante, el punto más alto de su carrera tuvo lugar defendiendo la camiseta de la Selección argentina. Tras hacer su debut oficial en 2008, luego de los Juegos Olímpicos de Beijing y en el marco de la Copa América, se consolidó como uno de los principales emblemas del equipo nacional desde Londres 2012 hasta París 2024. Su consagración máxima llegó en Tokio 2020, cuando integró el plantel que obtuvo la histórica medalla de bronce olímpica.

A nivel de clubes, luego de desarrollar gran parte de su carrera internacional en el exterior —con un paso destacado de varios años por el vóley de Polonia—, regresó en junio de 2022 al Club Ciudad de Buenos Aires, la institución que lo vio nacer. Finalmente, dos años más tarde, la temprana eliminación en los Juegos Olímpicos de París 2024 marcó el cierre de su etapa en el seleccionado y, por decantación, el final de su trayectoria como voleibolista profesional, dando paso a esta nueva etapa personal lejos de las canchas.