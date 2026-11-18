Facundo Conte ocupa un lugar de privilegio en la historia reciente del deporte argentino. Referente indiscutido como punta receptor, hijo de otra leyenda del vóley nacional como Hugo Conte y pieza fundamental de la Selección Argentina que conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, su actualidad tras despedirse de las canchas en 2024 se había mantenido bajo un estricto perfil bajo. Sin embargo, en las últimas horas volvió al centro de la escena a raíz de una publicación en sus redes sociales: con el torso desnudo, la cara pintada de negro y en medio de un retiro en las sierras de Córdoba, el exjugador mostró una faceta totalmente inesperada.