Fabián Paz, tío de Nicolás Paz, pasó por #Toti910 con @totipasman y recordó cuando Celia Cuccittini lo proclamó como el sucesor de Lionel Messi. AM 910APP: La Red https://t.co/AGhrR6YvR9YouTube: Radio La Red https://t.co/R7uD5DzxJt — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) November 18, 2026

Luego, contó la anécdota con Celia Cuccittini que lo sorprendió: “Es más, en el último partido que yo lo fui a ver, que fue el de la despedida de Messi, Nico salió del vestuario y estaba la mamá de Messi llorando. Entonces, la fue a saludar porque la conocía y la madre de Messi le agarró la mano y le dijo: ‘Vos sos el sucesor de mi hijo’. Cuando estaba en el auto esperándolo y salió, estaba shockeado y me dijo: ‘No me la puedo creer lo que me acaba de pasar’. Y contó eso como algo muy increíble. Es como un niño en el fondo. Fue genial la emoción que le generó”.

El gran presente de Nico Paz despertó una fuerte repercusión en la prensa deportiva europea, especialmente en España, donde siguen de cerca su evolución desde su salida del Real Madrid.

El elogio de la prensa europea

El diario AS le dedicó un informe titulado “De niño a fuoriclasse”, en el que analizó su transformación durante las dos temporadas que lleva en el fútbol italiano. La publicación destacó cómo el mediocampista argentino pasó de ser una joven promesa a convertirse en una de las principales figuras del Como 1907.

El equipo italiano, que cuando recibió al futbolista luchaba en la parte baja de la Serie A, logró dar un importante salto deportivo hasta convertirse en protagonista del campeonato y alcanzar la Champions League, según el análisis del medio español.

Sin embargo, uno de los elogios más contundentes llegó desde Marca. El periodista Juan Castro fue categórico al describir el rendimiento del argentino. “Lo de Nico Paz es de escándalo”, aseguró, antes de plantear que el futbolista reúne las condiciones necesarias para asumir uno de los mayores desafíos de la Selección: heredar la camiseta número 10 de Lionel Messi.

El mediocampista fue una de las figuras de la goleada por 7-0 y expresó su alegría en las redes sociales. (Foto: nicopaz1o/Instagram)

“Su categoría y clase le hacen merecedor del peso de llevar el número del crack Lionel”, escribió el periodista español. La comparación refleja las expectativas que genera el mediocampista, quien se perfila como una de las alternativas para liderar el recambio generacional del equipo argentino.

En Italia también se rindió ante Nico Paz

La repercusión por la actuación de Nico Paz frente a Costa Rica también llegó a Italia, donde el futbolista se convirtió en una de las figuras más destacadas de la Serie A. El prestigioso diario La Gazzetta dello Sport resaltó especialmente su capacidad goleadora y su influencia en el juego de la Selección argentina.

Además, el medio italiano lo ubicó entre los principales candidatos a quedarse con la histórica camiseta número 10 de la Albiceleste, junto con Franco Mastantuono, otra de las grandes promesas del fútbol argentino.

La posibilidad de que alguno de los dos herede el número que hizo famoso Messi alimenta el debate sobre el futuro de la Selección y el papel que tendrán los jóvenes talentos en los próximos años.

Qué pasará con Nico Paz

Mientras crece su protagonismo en la Selección argentina, el futuro de Nico Paz también genera expectativa en el mercado europeo. A fines de junio de 2026, Como 1907 y Real Madrid alcanzaron un acuerdo para garantizar la continuidad del mediocampista en el fútbol italiano.

El conjunto español decidió no ejecutar la opción de recompra que tenía sobre el jugador, fijada en nueve millones de euros, y ambas instituciones avanzaron en una negociación para que el club italiano conservara sus derechos. Según las informaciones difundidas sobre la operación, el acuerdo rondaría los 60 millones de euros, una cifra que refleja la importante valorización del futbolista.

Nico Paz continuará su carrera en el Como 1907 de Italia. (Foto: nicopaz1o/Instagram)

Sin embargo, Real Madrid mantuvo una posibilidad de recuperar al argentino en el futuro mediante una nueva cláusula de recompra, cuyo valor se ubicaría cerca de los 80 millones de euros. De esta manera, el club español conserva una alternativa para volver a incorporar a Nico Paz si considera que llegó el momento de su regreso.

Por ahora, el mediocampista continuará su carrera en el Como, donde tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028 y buscará seguir consolidándose como una de las figuras del fútbol europeo.

Nico Paz, una de las grandes apuestas para el futuro de la Selección

La goleada ante Costa Rica representó una nueva oportunidad para que Nico Paz demostrara sus condiciones con la camiseta argentina. Su capacidad técnica, visión de juego y llegada al gol lo posicionan como uno de los nombres más interesantes de la nueva generación.

Aunque la comparación con Lionel Messi supone una enorme responsabilidad, los elogios que recibe desde España e Italia reflejan el impacto de su crecimiento.

Por lo pronto, el mediocampista disfruta de su presente y del cariño de los hinchas argentinos, que lo ovacionaron en Córdoba durante una noche especial para la Selección.