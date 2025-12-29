Boca mueve sus fichas: la contundente decisión de Riquelme sobre un futbolista que ¿se queda o se va?

Por qué Boca considera que es el momento indicado para vender

En la dirigencia entienden que Zenón es uno de los futbolistas con mayor valor de mercado dentro del plantel y que una transferencia en este momento permitiría oxigenar las finanzas del club. Tras un intento frustrado de emigrar al fútbol griego, su nombre volvió a posicionarse en el radar europeo y Boca no descarta aprovechar ese interés.

La idea no es desprenderse de un jugador sin reemplazo, sino evaluar el contexto económico general y las posibilidades de reinversión. Por eso, enero aparece como un mes clave para definir su futuro.

Cuál es la postura de Claudio Úbeda sobre Kevin Zenón

Más allá de la mirada dirigencial, el cuerpo técnico no tiene una postura unánime. Según informó el periodista Facundo Pérez en DSports Radio, Zenón sería el futbolista apuntado para concretar una venta. Sin embargo, Claudio Úbeda mantiene una visión diferente.

El entrenador confía en poder recuperar al volante y considera que todavía puede volver al nivel que mostró durante 2024. Para el DT, Zenón sigue siendo una pieza aprovechable dentro del plantel y cree que, con continuidad y confianza, puede rendir a la altura de lo esperado.

Qué puede pasar en enero con el futuro de Zenón

La definición estará atravesada por dos fuerzas: la necesidad institucional de cerrar una venta importante y el deseo del cuerpo técnico de sostener al jugador. Todo dependerá de si llega una oferta formal que satisfaga a Boca y si el proyecto deportivo presentado seduce al futbolista.

Por ahora, Kevin Zenón sigue entrenando con normalidad, pero su nombre ya está instalado como uno de los grandes focos del mercado. En Boca saben que cada decisión contará, y el verano promete movimientos fuertes en el Xeneize.