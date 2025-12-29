En vivo Radio La Red
FÚTBOL

Boca mueve sus fichas: la contundente decisión de Riquelme sobre un futbolista que ¿se queda o se va?

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme considera que es el momento ideal para negociar la salida de un importante futbolista si llega una oferta acorde. Mientras tanto, Claudio Úbeda apuesta a recuperarlo.

Con el mercado de pases de verano cada vez más cerca, Boca comienza a definir estrategias clave de cara a 2026. En ese contexto, Kevin Zenón se transformó en uno de los nombres que la dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme, estaría dispuesta a negociar si aparece una oferta que cumpla con las expectativas económicas del club. La postura es clara: hacer caja sin debilitar en exceso al plantel.

El volante ofensivo, que llegó como una apuesta fuerte, aparece hoy en una situación de análisis profundo dentro del Xeneize. Si bien no se trata de una salida forzada, en Boca entienden que enero puede ser una ventana propicia para una transferencia, sobre todo tras el interés concreto desde Europa.

Qué clubes europeos siguen a Kevin Zenón

Desde España, Levante se posiciona como uno de los principales interesados. Según informó el sitio especializado Fichajes.net, el conjunto valenciano tiene en carpeta al mediocampista correntino y destaca su versatilidad ofensiva y su capacidad para jugar por las bandas. El seguimiento fue ratificado por el periodista español Aaron Domínguez, quien confirmó que el futbolista está bajo observación desde hace tiempo.

Pero Levante no es el único. En Italia, Bologna también aparece como una alternativa posible. El equipo atraviesa un presente sólido y competitivo, con participación destacada en competencias europeas, lo que eleva el nivel de exigencia, aunque también podría limitar la continuidad del jugador en el corto plazo.

Por qué Boca considera que es el momento indicado para vender

En la dirigencia entienden que Zenón es uno de los futbolistas con mayor valor de mercado dentro del plantel y que una transferencia en este momento permitiría oxigenar las finanzas del club. Tras un intento frustrado de emigrar al fútbol griego, su nombre volvió a posicionarse en el radar europeo y Boca no descarta aprovechar ese interés.

La idea no es desprenderse de un jugador sin reemplazo, sino evaluar el contexto económico general y las posibilidades de reinversión. Por eso, enero aparece como un mes clave para definir su futuro.

Cuál es la postura de Claudio Úbeda sobre Kevin Zenón

Más allá de la mirada dirigencial, el cuerpo técnico no tiene una postura unánime. Según informó el periodista Facundo Pérez en DSports Radio, Zenón sería el futbolista apuntado para concretar una venta. Sin embargo, Claudio Úbeda mantiene una visión diferente.

El entrenador confía en poder recuperar al volante y considera que todavía puede volver al nivel que mostró durante 2024. Para el DT, Zenón sigue siendo una pieza aprovechable dentro del plantel y cree que, con continuidad y confianza, puede rendir a la altura de lo esperado.

Qué puede pasar en enero con el futuro de Zenón

La definición estará atravesada por dos fuerzas: la necesidad institucional de cerrar una venta importante y el deseo del cuerpo técnico de sostener al jugador. Todo dependerá de si llega una oferta formal que satisfaga a Boca y si el proyecto deportivo presentado seduce al futbolista.

Por ahora, Kevin Zenón sigue entrenando con normalidad, pero su nombre ya está instalado como uno de los grandes focos del mercado. En Boca saben que cada decisión contará, y el verano promete movimientos fuertes en el Xeneize.

