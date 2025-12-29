En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Flavio Briatore
FÓRMULA 1

Doohan "limpió" a Briatore y Colapinto en un posteo que encendió las alarmas en Alpine: ¿qué pasó?

El piloto australiano compartió imágenes cargadas de simbolismo en redes sociales tras quedar relegado en Alpine. La falta de menciones a Franco Colapinto y Flavio Briatore reavivó las especulaciones sobre su futuro fuera de la Fórmula 1.

Doohan limpió a Briatore y Colapinto en un posteo que encendió las alarmas en Alpine: ¿qué pasó?

La confirmación de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1 no solo marcó un hito para el automovilismo argentino, sino que también reconfiguró el mapa interno de la escudería francesa. En ese nuevo escenario, Jack Doohan quedó desplazado y, poco después, realizó un posteo en redes sociales que despertó interpretaciones de todo tipo.

Leé también El gran privilegio que Franco Colapinto tendrá por primera vez en la Fórmula 1
El video de Alpine que muestra el privilegio que Colapinto tendrá por primera vez en la Fórmula 1
image

El piloto australiano publicó un carrusel de imágenes en su cuenta de Instagram en el que se lo ve compartiendo abrazos, sonrisas y momentos íntimos con distintos integrantes de Alpine. Las fotos lo muestran caminando por los boxes, charlando con mecánicos y celebrando instantes de camaradería que reflejan su paso por el equipo. El mensaje, sin texto explicativo ni aclaraciones, fue leído rápidamente como algo más que un simple recuerdo.

image

Lo que más llamó la atención no fue solo el tono nostálgico del posteo, sino también lo que no estuvo. En ninguna de las imágenes aparece Franco Colapinto, recientemente confirmado como titular para 2026, ni tampoco Flavio Briatore, una figura central en la nueva estructura deportiva de Alpine. Esa ausencia fue interpretada por muchos como una señal clara de distanciamiento y posible cierre de ciclo.

Por qué el posteo de Doohan fue interpretado como un mensaje de despedida

El contexto en el que se dio la publicación resulta clave para entender el impacto. Doohan quedó oficialmente sin butaca en la Fórmula 1 para la próxima temporada, una situación que lo obliga a replantear su futuro inmediato. El tono emocional del posteo, sumado a la falta de referencias al presente y al futuro del equipo, reforzó la idea de una despedida silenciosa, sin comunicados ni declaraciones formales.

Hasta el momento, ni Alpine ni el propio Doohan confirmaron una salida definitiva del entorno de la F1. Sin embargo, el momento elegido para publicar y la selección de imágenes funcionan como un mensaje implícito en un deporte donde los gestos suelen decir tanto como las palabras.

Cuál sería el próximo paso en la carrera del piloto australiano

Según lo que se presume, Jack Doohan continuará su carrera en la Súper Fórmula en 2026, una categoría que aparece como una plataforma para relanzar su proyección internacional. La idea sería mantenerse competitivo y volver a posicionarse como una alternativa a futuro, con la mira puesta en una eventual oportunidad en la Fórmula 1 en 2027.

En ese contexto, Kondo Racing aparece como su próximo destino. El equipo cuenta con un vehículo impulsado por Toyota, con motor de la misma marca japonesa, y se perfila como uno de los proyectos más sólidos de la categoría. La expectativa es que Doohan sea uno de los pilotos con chances reales de pelear por el título, lo que podría devolverlo al radar de las grandes escuderías.

Mientras tanto, el silencio oficial contrasta con el ruido generado en redes sociales. Un posteo, algunas ausencias y un momento clave en la interna de Alpine bastaron para instalar una pregunta que todavía no tiene respuesta definitiva: ¿fue solo un recuerdo o el primer gesto de una despedida anticipada?

Franco Colapinto Flavio Briatore Alpine
