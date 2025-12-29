Doohan "limpió" a Briatore y Colapinto en un posteo que encendió las alarmas en Alpine: ¿qué pasó?

Hasta el momento, ni Alpine ni el propio Doohan confirmaron una salida definitiva del entorno de la F1. Sin embargo, el momento elegido para publicar y la selección de imágenes funcionan como un mensaje implícito en un deporte donde los gestos suelen decir tanto como las palabras.

Cuál sería el próximo paso en la carrera del piloto australiano

Según lo que se presume, Jack Doohan continuará su carrera en la Súper Fórmula en 2026, una categoría que aparece como una plataforma para relanzar su proyección internacional. La idea sería mantenerse competitivo y volver a posicionarse como una alternativa a futuro, con la mira puesta en una eventual oportunidad en la Fórmula 1 en 2027.

En ese contexto, Kondo Racing aparece como su próximo destino. El equipo cuenta con un vehículo impulsado por Toyota, con motor de la misma marca japonesa, y se perfila como uno de los proyectos más sólidos de la categoría. La expectativa es que Doohan sea uno de los pilotos con chances reales de pelear por el título, lo que podría devolverlo al radar de las grandes escuderías.

Mientras tanto, el silencio oficial contrasta con el ruido generado en redes sociales. Un posteo, algunas ausencias y un momento clave en la interna de Alpine bastaron para instalar una pregunta que todavía no tiene respuesta definitiva: ¿fue solo un recuerdo o el primer gesto de una despedida anticipada?