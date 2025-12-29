En vivo Radio La Red
Actualidad
Paro de colectivos
Sueldo
PROTESTA

El paro de una línea de colectivos paraliza el sur del Conurbano porque no les pagan el sueldo

Más de 500 choferes mantienen paralizado un servicio clave del sur del Conurbano desde la Nochebuena, en reclamo por salarios atrasados, aguinaldo impago y viáticos pendientes.

El paro de una línea de colectivos paraliza el sur del Conurbano. (Foto: captura A24)

La Línea 148 -operada por la empresa El Nuevo Halcón- permanece paralizada, dejando sin conexión a miles de usuarios de Quilmes y Florencio Varela. El servicio no funciona desde el 24 de diciembre, luego de que los trabajadores denunciaran un nuevo incumplimiento salarial que se suma a una cadena de atrasos durante todo el año.

Este lunes por la mañana, un grupo de choferes se concentró nuevamente en la sede central de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), ubicada en Avenida 11, en la Ciudad de Buenos Aires, donde mantuvieron una reunión con delegados gremiales en búsqueda de una solución. Son más de 500 los empleados afectados, quienes aseguran no haber recibido el sueldo completo de noviembre, ni el aguinaldo de diciembre, ni los viáticos diarios, un componente clave de su ingreso mensual.

“La totalidad de los empleados no cobró. Falta el viático y falta el aguinaldo: estamos hablando de alrededor de un millón de pesos por trabajador”, explicó Pablo Gallardo, vocero de los choferes, en diálogo con A24.

“Venimos así hace más de un año. Bancamos la empresa hasta el día 23, pero no cumplieron. Ahora dijimos basta”, agregó.

Un transporte colapsado: menos de un tercio de los colectivos están en circulación

Los trabajadores aseguran que el conflicto no sólo afecta sus salarios, sino también la calidad del servicio. El parque automotor debería funcionar con al menos 150 unidades para cubrir los recorridos que conectan barrios como Villa del Plata, El Alpino, La Capilla, el Cementerio y San Francisco en Florencio Varela, además de San Francisco Solano y Quilmes con Plaza Constitución.

Sin embargo, en los últimos meses sólo circulaban entre 40 y 50 colectivos, una situación que, según describen, alcanzó un límite insostenible: “El servicio es un desastre porque no hay unidades. La gente viene viajando mal desde hace meses. No se puede trabajar así”, denunció Gallardo.

“Muchos barrios quedan aislados cuando no está la 148. La gente no tiene cómo llegar a trabajar”, agregó otro chofer presente en la sede del gremio.

Las familias atraviesan la Navidad y fin de año sin ingresos

La medida de fuerza se inició en plena Nochebuena, luego de que la empresa no efectuara el pago comprometido el sábado previo. Para los trabajadores, la fecha agravó el impacto emocional y económico: “Pasamos la Navidad con lo que colaboraron vecinos. Hay compañeros que tuvieron que pedir comida. Es muy duro”, expresaron desde el grupo de choferes.

De acuerdo a testimonios, los vecinos de Florencio Varela, Solano y Berazategui organizaron colectas espontáneas para ayudar a los trabajadores durante los días de paro, situación que expone el nivel de vulnerabilidad económica al que están sometidas las familias afectadas.

¿Qué puede destrabar el conflicto?

Según explicaron los delegados, la solución no depende exclusivamente de la empresa. El Ministerio de Transporte tiene que habilitar un giro de subsidios para que El Nuevo Halcón pueda afrontar las deudas, por lo que la discusión pasó del ámbito gremial a la puerta de la administración pública.

“Esto se tiene que destrabar en Transporte. Por eso ahora vamos para allá”, dijo Gallardo. “Si no pagan lo anterior, vamos a seguir con abstención de tareas. Es un derecho establecido por ley”, remarcaron.

El escenario podría complicarse aún más la semana próxima, cuando llegue el vencimiento del pago del sueldo de enero. Los trabajadores anticiparon que no retomarán el servicio sin antes percibir los montos adeudados, de lo contrario la situación podría extenderse y dejar a gran parte de la zona sur completamente desconectada.

Aunque la falta de pago detonó el conflicto actual, los trabajadores dejan claro que se trata de una situación sostenida: “Hace un año que no cobramos en tiempo y forma. Siempre es lo mismo. Renegamos todos los meses”.

Se habló de
Paro de colectivos Sueldo AMBA Choferes Noticias A24
