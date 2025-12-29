El paro de una línea de colectivos paraliza el sur del Conurbano porque no les pagan el sueldo

Embed

Un transporte colapsado: menos de un tercio de los colectivos están en circulación

Los trabajadores aseguran que el conflicto no sólo afecta sus salarios, sino también la calidad del servicio. El parque automotor debería funcionar con al menos 150 unidades para cubrir los recorridos que conectan barrios como Villa del Plata, El Alpino, La Capilla, el Cementerio y San Francisco en Florencio Varela, además de San Francisco Solano y Quilmes con Plaza Constitución.

Sin embargo, en los últimos meses sólo circulaban entre 40 y 50 colectivos, una situación que, según describen, alcanzó un límite insostenible: “El servicio es un desastre porque no hay unidades. La gente viene viajando mal desde hace meses. No se puede trabajar así”, denunció Gallardo.

“Muchos barrios quedan aislados cuando no está la 148. La gente no tiene cómo llegar a trabajar”, agregó otro chofer presente en la sede del gremio.

Las familias atraviesan la Navidad y fin de año sin ingresos

La medida de fuerza se inició en plena Nochebuena, luego de que la empresa no efectuara el pago comprometido el sábado previo. Para los trabajadores, la fecha agravó el impacto emocional y económico: “Pasamos la Navidad con lo que colaboraron vecinos. Hay compañeros que tuvieron que pedir comida. Es muy duro”, expresaron desde el grupo de choferes.

De acuerdo a testimonios, los vecinos de Florencio Varela, Solano y Berazategui organizaron colectas espontáneas para ayudar a los trabajadores durante los días de paro, situación que expone el nivel de vulnerabilidad económica al que están sometidas las familias afectadas.

¿Qué puede destrabar el conflicto?

Según explicaron los delegados, la solución no depende exclusivamente de la empresa. El Ministerio de Transporte tiene que habilitar un giro de subsidios para que El Nuevo Halcón pueda afrontar las deudas, por lo que la discusión pasó del ámbito gremial a la puerta de la administración pública.

“Esto se tiene que destrabar en Transporte. Por eso ahora vamos para allá”, dijo Gallardo. “Si no pagan lo anterior, vamos a seguir con abstención de tareas. Es un derecho establecido por ley”, remarcaron.

El escenario podría complicarse aún más la semana próxima, cuando llegue el vencimiento del pago del sueldo de enero. Los trabajadores anticiparon que no retomarán el servicio sin antes percibir los montos adeudados, de lo contrario la situación podría extenderse y dejar a gran parte de la zona sur completamente desconectada.

Aunque la falta de pago detonó el conflicto actual, los trabajadores dejan claro que se trata de una situación sostenida: “Hace un año que no cobramos en tiempo y forma. Siempre es lo mismo. Renegamos todos los meses”.