No fue invitada: qué hizo la China Suárez mientras Lali se casaba con Pedro Rosemblat

Icardi también se sumó a la propuesta y se disfrazó de Catrín, la figura masculina asociada a la Catrina mexicana. El futbolista llevó la cara pintada y una capa roja. En uno de los videos se lo pudo ver junto a varios chicos, en medio de los juegos y la decoración temática.

La entrada de la casa estuvo intervenida con calaveras, esqueletos y telarañas. También hubo un castillo inflable y un muñeco gigante de un bebé terrorífico, que formaron parte de la puesta en escena.

Dos celebraciones en una mismo día

La fiesta coincidió con una jornada muy especial para Lali, quien dio el sí junto a Rosemblat en una ceremonia en San Telmo. La China no estuvo entre los invitados, una ausencia que llamó la atención por la historia compartida entre ambas.

Las actrices trabajaron juntas en las ficciones de Cris Morena y mantuvieron una amistad durante aquellos años. Con el tiempo, sus caminos se distanciaron y dejaron de compartir públicamente la cercanía de entonces.

Así, mientras las imágenes del casamiento de Lali y Pedro circulaban por las redes, también se conocían las postales del Halloween de Eugenia e Icardi: dos festejos diferentes que coincidieron en la misma fecha.