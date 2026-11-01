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No fue invitada: qué hizo la China Suárez mientras Lali se casaba con Pedro Rosemblat

La actriz, La China Suárez, organizó una fiesta en Nordelta con una llamativa decoración. Las imágenes del festejo se conocieron mientras la cantante celebraba su boda en San Telmo.

1 nov 2026, 12:22
No fue invitada: qué hizo la China Suárez mientras Lali se casaba con Pedro Rosemblat
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No fue invitada: qué hizo la China Suárez mientras Lali se casaba con Pedro Rosemblat
No fue invitada: qué hizo la China Suárez mientras Lali se casaba con Pedro Rosemblat

Mientras Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraban su casamiento rodeados de familiares y amigos, la China Suárez y Mauro Icardi protagonizaron su propio festejo. La actriz organizó una fiesta de Halloween en Nordelta, donde reunió a sus hijos, amigos y algunos vecinos.

Las imágenes fueron compartidas en las redes sociales por Caro Nolte, amiga y representante de Eugenia, y permitieron conocer parte de la celebración. Hubo disfraces, juegos con espuma y una ambientación especialmente preparada para la Noche de Brujas.

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Para la ocasión, la China eligió un disfraz de payaso de terror, con una estética que recordaba al personaje de Terrifier. Lució un enterito blanco y negro, con pompones y un cuello característico, que acompañó con guantes blancos.

El maquillaje completó la transformación: se cubrió el rostro de blanco y destacó los ojos y la boca con trazos negros. Además, posó con un cuchillo como parte de la caracterización.

Icardi también se sumó a la propuesta y se disfrazó de Catrín, la figura masculina asociada a la Catrina mexicana. El futbolista llevó la cara pintada y una capa roja. En uno de los videos se lo pudo ver junto a varios chicos, en medio de los juegos y la decoración temática.

La entrada de la casa estuvo intervenida con calaveras, esqueletos y telarañas. También hubo un castillo inflable y un muñeco gigante de un bebé terrorífico, que formaron parte de la puesta en escena.

Dos celebraciones en una mismo día

La fiesta coincidió con una jornada muy especial para Lali, quien dio el sí junto a Rosemblat en una ceremonia en San Telmo. La China no estuvo entre los invitados, una ausencia que llamó la atención por la historia compartida entre ambas.

Las actrices trabajaron juntas en las ficciones de Cris Morena y mantuvieron una amistad durante aquellos años. Con el tiempo, sus caminos se distanciaron y dejaron de compartir públicamente la cercanía de entonces.

Así, mientras las imágenes del casamiento de Lali y Pedro circulaban por las redes, también se conocían las postales del Halloween de Eugenia e Icardi: dos festejos diferentes que coincidieron en la misma fecha.

     

 

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