La historia de amor de Marcela Giorgi y Mario Mazzone: un romance que nació en la radio y terminó en tragedia

Los gestos románticos que Marcela Giorgi recordaba de Mario Mazzone

Con el tiempo, la pareja construyó sus propios rituales. Uno de los recuerdos más queridos de Marcela era el gesto que Mario tenía cuando ella se iba de su departamento: sacaba un cartel escrito a mano que decía “Te amo”.

“Y apenas me iba, ya lo extrañaba”, había confesado la locutora.

Su sentido del humor y su personalidad ocurrente fueron fundamentales en el vínculo. También tenían diferencias de carácter que ella recordaba sin perder la sonrisa: “Cuando nos peleábamos se armaba lindo”, contaba, aunque aclaraba que las reconciliaciones eran igual de intensas.

Ambos compartían raíces italianas y el gusto por viajar. Río de Janeiro era uno de sus destinos preferidos, mientras que Mario mantenía sus encuentros con amigos de toda la vida en Miramar.

El golf también formó parte de su historia. Mazzone le transmitió esa pasión a Marcela, quien lo llamaba cariñosamente “Mi amor”, “Negro” o “Tiger”. Él, en cambio, tenía un apodo especial para ella: “Muñequex”.

La enfermedad de Mario Mazzone y el doloroso final

En julio de 2006, la vida de la pareja cambió después de que Mario comenzara a sentir un dolor en la cadera y recibiera un diagnóstico de cáncer. Giorgi lo acompañó durante el tratamiento, junto con las hijas del periodista, Florencia y Lucía, y el resto de su familia.

“Nunca mostró flaquezas”, había expresado ella al recordar cómo afrontó la enfermedad.

El 20 de mayo de 2007, después de conducir su programa Mirá vos en Radio Continental, Mazzone fue a jugar al golf al Pilar Golf. Allí se desplomó y murió a los 48 años. Según relató posteriormente Marcela, sufrió una trombosis en una pierna como consecuencia de la medicación oncológica.

La pérdida marcó profundamente a Giorgi, quien continuó con su carrera y se consolidó como una de las voces reconocidas de Radio Mitre. Sin embargo, el recuerdo de Mario permaneció siempre presente.

“A Mario siempre lo voy a llevar en el corazón, hasta que nos reencontremos. Cuando estoy muy, pero muy triste, me consuelo pensando que fue el hombre de mi vida, el que me hizo vivir los mejores años”, había expresado.