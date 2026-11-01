El fuerte ataque de Mauro Icardi al novio de Wanda Nara tras verlo cerca de sus hijas: "No quiere que..."

Así, las publicaciones del empresario podrían convertirse en un nuevo punto de disputa. Por el momento, lo informado refiere a una medida que el delantero tendría en carpeta, sin que se haya precisado una resolución judicial al respecto.

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La medida que Mauro Icardi también prepara contra Nora Colosimo

El otro frente involucra a la mamá de Wanda, quien se ha referido públicamente a las diferencias familiares. Según señalaron en PrimiciasYa, el futbolista también buscaría poner un límite a sus declaraciones sobre las niñas.

“En este caso, Mauro va a poner un bozal legal para que Nora no se pueda dirigir más públicamente y hablar de sus nietas”, indicaron.

El objetivo de ese eventual pedido sería restringir las referencias públicas de Colosimo a sus nietas. Se trata de un planteo diferente al que tendría previsto contra Migueles, aunque ambos estarían relacionados con la exposición de las menores.

De esta manera, la disputa entre Wanda e Icardi vuelve a extenderse a su entorno. Las declaraciones de Nora y las fotografías compartidas por Migueles quedaron en el centro de dos posibles reclamos que podrían abrir nuevos capítulos en el conflicto familiar.