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El fuerte ataque de Mauro Icardi al novio de Wanda Nara tras verlo cerca de sus hijas: "No quiere que..."

El futbolista evalúa medidas contra Martín Migueles por las publicaciones que hizo con sus hijas. También buscaría limitar las declaraciones públicas de Nora Colosimo sobre las niñas.

1 nov 2026, 10:11
El fuerte ataque de Mauro Icardi al novio de Wanda Nara tras verlo cerca de sus hijas: No quiere que...

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El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo que involucra a dos personas del entorno más cercano de la conductora: su pareja, Martín Migueles, y su mamá, Nora Colosimo. Según trascendió en PrimiciasYa, el delantero prepara dos movimientos judiciales vinculados con la exposición pública de sus hijas.

Uno de los focos del malestar sería la reciente publicación de imágenes de las niñas por parte de Migueles. El empresario compartió en sus redes sociales una serie de fotos para saludar a Isabella Icardi por su cumpleaños, un gesto que habría provocado la reacción del futbolista.

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De acuerdo con la información difundida en el programa, Icardi buscaría impedir que la pareja de Wanda vuelva a compartir fotografías de sus hijas.

“Y por otro lado, Icardi arremete contra Martín Migueles por las últimas imágenes que estuvo publicando en sus redes sociales de las niñas. No quiere que él vuelva a publicar ninguna imagen de sus hijas”, explicaron en el ciclo.

Así, las publicaciones del empresario podrían convertirse en un nuevo punto de disputa. Por el momento, lo informado refiere a una medida que el delantero tendría en carpeta, sin que se haya precisado una resolución judicial al respecto.

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La medida que Mauro Icardi también prepara contra Nora Colosimo

El otro frente involucra a la mamá de Wanda, quien se ha referido públicamente a las diferencias familiares. Según señalaron en PrimiciasYa, el futbolista también buscaría poner un límite a sus declaraciones sobre las niñas.

“En este caso, Mauro va a poner un bozal legal para que Nora no se pueda dirigir más públicamente y hablar de sus nietas”, indicaron.

El objetivo de ese eventual pedido sería restringir las referencias públicas de Colosimo a sus nietas. Se trata de un planteo diferente al que tendría previsto contra Migueles, aunque ambos estarían relacionados con la exposición de las menores.

De esta manera, la disputa entre Wanda e Icardi vuelve a extenderse a su entorno. Las declaraciones de Nora y las fotografías compartidas por Migueles quedaron en el centro de dos posibles reclamos que podrían abrir nuevos capítulos en el conflicto familiar.

     

 

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