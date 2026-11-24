En lo deportivo, Boca ya tiene por delante los octavos de final y la definición de la Copa Argentina ante Platense. Apenas terminó el partido en Colombia, el Vasco Arruabarrena les pidió a sus jugadores que pusieran el foco en esos dos compromisos.

Qué dijo Leandro Paredes

Leandro Paredes llevó tranquilidad a los hinchas de Boca después de desmayarse en plena entrevista televisiva. “Estamos bien, aguante Boca hoy y siempre”, escribió el capitán en sus historias de Instagram, junto a una foto desde la camilla de una clínica.

Boca acababa de vencer por 2 a 0 a Atlético Mineiro en Barranquilla y los festejos por la Copa Sudamericana seguían en el césped. Paredes se había detenido a hablar con Marcelo Benedetto para DSports cuando se desvaneció. El periodista se acercó a ayudarlo y el volante fue trasladado a un centro médico para realizarse estudios.

Tras salir de la clínica, Paredes se reencontró con el plantel en el hotel y volvió a referirse al episodio. “Somos campeones. Gracias a todos por los mensajes fue solo un mareo por tantas vueltas juntas”, publicó.