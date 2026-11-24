Leandro Paredes se someterá a estudios cardiológicos tras el desmayo que sufrió en Colombia mientras daba una entrevista a pie de cancha.
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Tras el susto que encendió las alarmas en pleno festejo por la Copa Sudamericana, Boca definió los próximos pasos con Leandro Paredes.
Leandro Paredes se someterá a estudios cardiológicos tras el desmayo que sufrió en Colombia mientras daba una entrevista a pie de cancha.
El episodio ocurrió después de la consagración de Boca en la Copa Sudamericana. Entre el calor y la humedad de la jornada, los festejos seguían sobre el césped cuando los médicos acudieron a asistir al volante.
El desmayo también demoró el regreso del plantel a la Argentina, según informó Martín Arévalo en ESPN. “Ya todos sabemos lo que pasó en Colombia, que tuvo un desmayo. Después de ese partido le hicieron análisis clínicos para que todo estuviera en orden. De hecho Boca retrasó el vuelo con criterio para saber si Leandro se podía subir al avión”, explicó.
Ya en la Argentina, el mediocampista se realizará una nueva serie de chequeos. “Por suerte los análisis dieron bien, pero como fue algo fuera de lo común lo que sucedió, le van a hacer estudios hoy, estudios más profundos que tengan que ver con lo cardiológico y demás para todos quedarse absolutamente tranquilos de que el campeón del mundo se encuentra en perfectas condiciones”, agregó el periodista.
En lo deportivo, Boca ya tiene por delante los octavos de final y la definición de la Copa Argentina ante Platense. Apenas terminó el partido en Colombia, el Vasco Arruabarrena les pidió a sus jugadores que pusieran el foco en esos dos compromisos.
Leandro Paredes llevó tranquilidad a los hinchas de Boca después de desmayarse en plena entrevista televisiva. “Estamos bien, aguante Boca hoy y siempre”, escribió el capitán en sus historias de Instagram, junto a una foto desde la camilla de una clínica.
Boca acababa de vencer por 2 a 0 a Atlético Mineiro en Barranquilla y los festejos por la Copa Sudamericana seguían en el césped. Paredes se había detenido a hablar con Marcelo Benedetto para DSports cuando se desvaneció. El periodista se acercó a ayudarlo y el volante fue trasladado a un centro médico para realizarse estudios.
Tras salir de la clínica, Paredes se reencontró con el plantel en el hotel y volvió a referirse al episodio. “Somos campeones. Gracias a todos por los mensajes fue solo un mareo por tantas vueltas juntas”, publicó.