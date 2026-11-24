A apenas tres días de haberse consagrado campeón de la Copa Sudamericana en Barranquilla, Boca Juniors enfoca toda su atención en su próximo compromiso eliminatorio: los octavos de final del Torneo Clausura frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. Luego de un lunes dedicado exclusivamente a la recuperación física tras los festejos y la exigencia de la definición ante Atlético Mineiro, el entrenamiento de este martes en el predio de Ezeiza resultará determinante para definir la formación titular.