Sin embargo, al momento de confeccionar el once inicial, Arruabarrena también pondera un dato determinante del calendario inmediato: el miércoles 2 de diciembre está programada la final de la Copa Argentina y, en caso de eliminar a Independiente Rivadavia, Boca debería afrontar tres partidos en apenas una semana si se suma el cruce correspondiente a los cuartos de final del Clausura. Se trata de un desafío físico de máxima exigencia para un plantel que viene de disputar una final continental y busca sostenerse competitivo en todos los frentes.

Con este escenario, la práctica de este martes servirá como última referencia para resolver la alineación. La idea del entrenador es no dar descanso por el solo hecho de haber disputado la final en Colombia, pero tampoco exponer a ningún jugador que no esté al 100%, en una jornada que todo indica terminará perfilando un equipo muy similar al que acaba de levantar la Copa Sudamericana.