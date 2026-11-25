El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro tiene previsto comunicar el veredicto el 22 de diciembre de 2026, a las 12. Los jueces deberán resolver la responsabilidad penal de seis profesionales de la salud: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, la médica Nancy Forlini, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

La Fiscalía solicitó 12 años de prisión para Luque, 10 para Forlini y 8 para Cosachov por homicidio simple con dolo eventual. Para Díaz reclamó 5 años, mientras que para Perroni y Almirón pidió 4 años por homicidio culposo.

El médico clínico Pedro Di Spagna ya fue absuelto durante el proceso, luego de que la Fiscalía y las querellas desistieran de sostener la acusación.

Con los alegatos finalizados y las defensas y acusaciones ya expuestas, los magistrados deberán determinar si existió responsabilidad penal del equipo médico en las condiciones de atención que recibió Maradona durante sus últimos días.

Una triste fecha, inolvidable para los argentinos

El extraordinario jugador argentino atravesaba un delicado estado de salud, con antecedentes de problemas cardíacos, hepáticos y renales, además de una larga historia de adicciones y complicaciones físicas. Su última etapa profesional, como DT de Gimnasia y Esgrima La Plata mostró de cuerpo entero sus enormes dificultades para hablar, respirar y casi no podía caminar por si mismo. En una polémica medida, fue "internado" en un espacio acondicionado - no en las mejores condiciones - en una vivienda en un barrio privado de Benavídez. Lo razonable habría sido un hospital.

Había sido operado apenas tres semanas antes de un hematoma subdural en la cabeza y se encontraba en recuperación, bajo asistencia médica domiciliaria.

La muerte se produjo mientras dormía, como consecuencia de una insuficiencia cardíaca aguda que derivó en un edema agudo de pulmón. Así lo estableció la autopsia realizada pocas horas después de su fallecimiento.

Además, se supo que su deteriorado corazón presentaba una miocardiopatía dilatada, una enfermedad que provoca el agrandamiento del órgano y debilita su capacidad para bombear sangre. Maradona sufrió en Uruguay un caso grave que casi le provoca la muerte el 4 de enero de 2.000 en Punta del Este.

Los problemas de salud que arrastraba Maradona

El estado físico de Maradona se había deteriorado durante años. Entre sus antecedentes figuraban hipertensión arterial, colesterol y triglicéridos elevados, tabaquismo, obesidad y alteraciones de la glucosa, además de problemas cardíacos. La junta médica que investigó su muerte también describió factores de riesgo metabólicos y vasculares.

A esos antecedentes se sumaban complicaciones en otros órganos. La autopsia encontró signos de compromiso renal y hepático, además de una importante acumulación de líquido en los pulmones y en el abdomen.

Su historia clínica también incluía episodios de consumo problemático de alcohol y drogas, dependencia de psicofármacos y tratamientos por distintas complicaciones derivadas de las adicciones. En los días anteriores a su muerte, los profesionales que lo atendían habían señalado un cuadro de abstinencia y un marcado deterioro anímico.

Entre los diagnósticos documentados por la junta médica figuraban también anemia crónica, enfermedad hepática - con antecedentes de hepatitis, hígado graso y cirrosis- , enfermedad renal crónica, deterioro cognitivo, trastornos de conducta y posibles manifestaciones de Parkinson. También había atravesado una hemorragia digestiva, una operación de bypass gástrico y varias intervenciones quirúrgicas.

La operación en la cabeza y los últimos días en Tigre

El 2 de noviembre de 2020, Maradona fue internado en la clínica Ipensa de La Plata. Presentaba deshidratación, anemia, escasa ingesta de alimentos y líquidos y un marcado decaimiento. Los estudios detectaron un hematoma subdural, una acumulación de sangre entre el cerebro y una de sus membranas protectoras.

El 3 de noviembre fue operado en la Clínica Olivos. La intervención fue considerada exitosa y el 11 de noviembre recibió el alta hospitalaria. Sin embargo, no regresó a su domicilio habitual: se instaló en una casa alquilada en el barrio privado San Andrés, en Benavídez, donde debía continuar su recuperación con enfermería y acompañamiento terapéutico.

Durante esos días, su entorno hablaba de un profundo bajón anímico, dificultades para alimentarse y un cuadro de abstinencia relacionado con el alcohol. También recibía distintos psicofármacos.

El día de la muerte: lo encontraron sin signos vitales

La última persona de su entorno que declaró haberlo visto con vida fue su sobrino, Johnny Espósito, durante la noche del martes 24 de noviembre. A la mañana siguiente, Maradona permaneció en su habitación. La enfermera de turno declaró que había escuchado movimientos, pero no logró realizarle controles de salud.

Alrededor de las 11.30, su psiquiatra Agustina Cosachov y su psicólogo Carlos Díaz ingresaron para despertarlo y comprobaron que no respondía. Inmediatamente pidieron ayuda y comenzaron las maniobras de reanimación, con la intervención posterior de personal médico y ambulancias.

Los esfuerzos fueron infructuosos. Cerca de las 13.10, un médico de emergencias constató su fallecimiento. Tenía 60 años.

La autopsia determinó que había sufrido una insuficiencia cardíaca aguda sobre una enfermedad crónica, que provocó un edema agudo de pulmón. Su corazón pesaba 503 gramos, muy por encima del peso habitual. La junta médica posterior consideró que tenía una enfermedad cardíaca compleja y múltiples afecciones que comprometían su organismo.