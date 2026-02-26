Morena Beltrán reveló que jugadores de Boca, compañeros de Lucas Blondel, la invitaron a salir

Actualmente, con casi dos años de noviazgo y una propuesta de casamiento de por medio, la periodista atraviesa un momento clave tanto en lo personal como en lo profesional. Mientras consolida su carrera en los medios deportivos, también construye su futuro junto a Lucas Blondel, en un contexto donde las miradas externas suelen poner bajo lupa cada uno de sus movimientos.

En medio de rumores, especulaciones y la inevitable curiosidad del público, Morena Beltrán eligió hablar con naturalidad y transparencia. Sin dar nombres y sin generar escándalo, dejó flotando la incógnita sobre quiénes fueron esos jugadores que intentaron acercarse. Pero también dejó algo aún más contundente: su presente con Blondel está firme, y cualquier intento del pasado quedó exactamente ahí, en el pasado.

¿Cómo lleva su rol de periodista Morena Beltrán en medio de su historia de amor con Lucas Blondel?

No es la primera vez que Morena Beltrán habla públicamente sobre cómo equilibra su rol de periodista con su historia de amor. En septiembre de 2025, en una entrevista con Leo Montero para Infobae, reflexionó sobre el vínculo que los une: “Yo creo que somos románticos. Tenemos una conexión re profunda. Yo soy una persona que me siento bien conmigo misma. Y yo creo que él un poco también es de ese estilo de que te tiene que gustar realmente una persona para que elijas que te acompañe en tu día a día”.

También fue clara al referirse a los prejuicios que pueden surgir por su relación con un futbolista del mismo club que analiza profesionalmente: “La realidad es que siempre intento no correr el foco y entender que también mi trabajo es parte de mi vida. Lucas es parte de mi vida. Es el amor de mi vida, es mi pareja, es mi novio. Pero también me encanta mi trabajo e intento siempre ser lo más objetiva posible y no perder el foco de lo que a mí me gusta que es analizar el juego. Y obvio, nunca fui una periodista muy explosiva. Siempre fui más bien moderada. Pero sí, entiendo que yo puedo opinar algo y otros pueden pensar que estoy opinando eso porque me lo dijo él…”.

En ese mismo sentido, dejó entrever que convivir con esa exposición constante implica un desafío extra, pero que lo asume con madurez y convicción. Morena entiende que estar en pareja con un jugador de un club al que cubre la pone bajo la lupa, aunque asegura que su credibilidad se sostiene en años de trabajo y coherencia profesional. Consciente de que siempre habrá suspicacias, apuesta a que el tiempo y su desempeño respalden su lugar en el periodismo deportivo, mientras construye una relación que, según remarca, está basada en la confianza y el respeto mutuo.