Deportes
Messi
Inter Miami
POLÉMICA

"¿Te firmo un autógrafo?": la picante reacción de Messi tras su doblete ante Orlando City

El capitán argentino marcó dos goles en el triunfo 4-2 de Inter Miami ante Orlando City por la MLS y, tras el tanto definitivo, protagonizó un cruce con los suplentes rivales que no pasó inadvertido.

¿Te firmo un autógrafo?: la picante reacción de Messi tras su doblete ante Orlando City

Lionel Messi volvió a ser determinante dentro del campo y protagonista fuera de él. En la victoria 4-2 de Inter Miami frente a Orlando City, por la segunda fecha de la Major League Soccer, el capitán argentino firmó un doblete y dejó una escena que rápidamente se volvió viral.

Luego de convertir el cuarto gol de su equipo, que selló el resultado definitivo, Messi caminó hacia el banco de suplentes rival y, con gesto irónico, lanzó una chicana: les sugirió si querían un autógrafo. El intercambio verbal no pasó desapercibido en el clásico del Sol, un duelo que tuvo tensión, goles y episodios calientes.

La reacción del rosarino llegó inmediatamente después de sentenciar el partido con un tiro libre desde larga distancia. La imagen recorrió las redes sociales y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.

Cómo fueron los goles de Messi en el clásico del Sol

El primer tanto del argentino llegó a los 51 minutos. Recibió la pelota en la medialuna, rodeado de rivales, y sacó un zurdazo que se clavó en el ángulo izquierdo del arco defendido por el canadiense Maxime Crépeau. Fue el empate parcial en un partido que no daba respiro.

Lejos de conformarse, Messi volvió a aparecer en el cierre. A los 85 minutos asistió a Telasco Segovia para el 3-2 y, apenas cuatro minutos más tarde, ejecutó el tiro libre que se transformó en el 4-2 definitivo.

Ese segundo gol personal no solo aseguró la primera victoria de la temporada para Inter Miami, sino que también desató la reacción hacia el banco de Orlando City. En un clásico cargado de rivalidad, el capitán dejó su sello dentro y fuera del juego.

Qué significa este triunfo para el equipo de Mascherano

La victoria tuvo un valor especial para el conjunto dirigido por Javier Mascherano. Inter Miami venía de caer 3-0 en el debut ante Los Angeles FC y necesitaba una respuesta inmediata.

En aquel encuentro, Messi también había quedado en el centro de la escena: tras el pitazo final, fue a reclamarle al árbitro visiblemente molesto y debió ser contenido por Luis Suárez. El contraste con la segunda fecha fue evidente: esta vez, el argentino canalizó su protagonismo con goles y liderazgo.

El 4-2 le permitió a Inter Miami sumar sus primeros tres puntos en el campeonato y recuperar confianza. Además, confirmó que su capitán atraviesa un alto nivel, capaz de inclinar la balanza en los momentos decisivos.

Con el envión anímico del triunfo en el clásico del Sol, el equipo buscará sostener la levantada el próximo sábado, cuando visite a D.C. United desde las 18.30, por la tercera jornada de la MLS.

Messi, una vez más, fue el eje de la noche: goles de alta factura, asistencia clave y una chicana que alimentó la rivalidad. En un torneo que recién comienza, el capitán argentino ya dejó claro que seguirá marcando diferencias.

