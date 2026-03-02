Alarma en Boca: un titular en duda y preocupación total antes de visitar a Lanús

Cómo impacta esta duda en el momento futbolístico de Boca

La posible ausencia de Bareiro se suma a un contexto deportivo que ya es complejo. Boca atraviesa una racha irregular en el Torneo Apertura y necesita recuperar terreno en la tabla.

Actualmente, el equipo se ubica noveno en la Zona A, fuera de los puestos de clasificación a los Playoffs. En lo que va del campeonato acumula dos triunfos, tres empates y dos derrotas. El empate 1-1 ante Gimnasia de Mendoza profundizó la sensación de falta de contundencia y dejó un clima tenso en la Bombonera.

La visita a Lanús aparece como una prueba exigente, no solo por el nivel del rival sino también por el momento que atraviesa el Xeneize. El conjunto del sur llega fortalecido tras haberse consagrado campeón de la Recopa Sudamericana, lo que eleva la vara del desafío.

Para Úbeda, contar o no con Bareiro puede modificar los planes ofensivos en un partido que se presenta clave para cortar la racha sin triunfos y reacomodarse en la pelea por la clasificación.

Qué postura tomó la dirigencia de Boca con Claudio Úbeda

Mientras crecen las dudas en lo futbolístico, la dirigencia mantiene una postura clara respecto al entrenador. El presidente Juan Román Riquelme y su entorno más cercano sostienen el respaldo a Úbeda.

Según fuentes del club, existe preocupación por la falta de resultados, pero la decisión es tener paciencia. Consideran que el plantel está bien conformado y que el cuerpo técnico cuenta con los recursos necesarios para revertir este momento.

En el club reconocen el malestar de socios e hinchas por los bajos rendimientos colectivos e individuales, pero la dirigencia busca no dejarse llevar por la presión externa. La apuesta es sostener el proceso y confiar en que la mejora llegará con trabajo y continuidad.

El único alivio reciente se dio en la Copa Argentina, donde Boca venció 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy y avanzó a la próxima ronda. Sin embargo, en el torneo local la deuda sigue pendiente.

En este escenario, la evolución física de Bareiro se convierte en un factor central. Si el delantero no llega en condiciones, Úbeda deberá buscar alternativas en un partido que puede marcar el rumbo inmediato del equipo.

Boca necesita resultados para recuperar confianza y acercarse a los puestos de Playoffs. La dirigencia, por ahora, respalda al entrenador. Pero en el fútbol, las respuestas suelen llegar —o no— dentro de la cancha. Y el miércoles en la Fortaleza, el margen de error será mínimo.