¡Bomba! El tarotista de River predijo quién será el próximo entrenador de Boca

Tras la salida de Diego Martínez como técnico de Boca, los rumores y especulaciones sobre quién tomará las riendas del equipo no tardaron en llegar. Entre los nombres que circulan, uno sorprendió a todos: el del actual entrenador de Unión de Santa Fe, Cristian "Kily" González. Lo curioso es que la predicción no provino de fuentes tradicionales, sino del tarotista conocido como "Can Tarot", quien está más vinculado al entorno de River.