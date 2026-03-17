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Bomba en la F1: la ventaja que tendrían Alpine y Colapinto si Mercedes compra una parte de la escudería

Un periodista británico reveló que Mercedes podría adquirir una parte de Alpine, un movimiento que modificaría el mapa técnico de la Fórmula 1 y podría beneficiar al piloto argentino.

Bomba en la F1: la ventaja que tendrían Alpine y Colapinto si Mercedes compra una parte de la escudería

Una versión surgida en las últimas horas encendió el interés en la Fórmula 1 y podría tener consecuencias directas en el futuro de Franco Colapinto. Según explicó el periodista británico David Croft, existe la posibilidad de que Mercedes adquiera una participación cercana al 24% en Alpine.

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(IG Franco Colapinto)

De concretarse, el movimiento podría alterar el equilibrio entre los equipos clientes y fabricantes dentro de la categoría.

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Qué implicaría la llegada de Mercedes a Alpine

Actualmente, equipos como McLaren y Williams utilizan motores Mercedes bajo un esquema regulado, en el que el fabricante provee las unidades de potencia sin la obligación de compartir información técnica sensible más allá de ciertos límites.

Sin embargo, una relación societaria modificaría ese escenario. Según el análisis de Croft, si Mercedes se convierte en accionista de Alpine, el equipo francés podría pasar a ser, en los hechos, su “cliente favorito”.

Esto abriría la puerta a una colaboración más profunda, con acceso a datos clave sobre el funcionamiento del motor, una mejor integración con el chasis y un desarrollo técnico más afinado, ventajas que hoy no están disponibles para otros equipos clientes.

cómo podría impactar esto en Franco Colapinto

En ese contexto, el posible acuerdo podría beneficiar indirectamente a Colapinto. Un Alpine con mayor respaldo técnico tendría más herramientas para mejorar su rendimiento y competitividad en pista.

Si bien se trata de una versión y no de un acuerdo confirmado, el escenario plantea un cambio relevante en la estructura del equipo en el que compite el piloto argentino, en una temporada donde cada avance técnico puede marcar diferencias.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

Mientras tanto, la actividad en la Fórmula 1 continuará a fines de marzo con el Gran Premio de Japón, que se disputará en el circuito de Suzuka.

El cronograma, adaptado al horario de Argentina, obligará a los fanáticos a seguir la acción durante la madrugada:

Viernes 27 de marzo

  • Prácticas libres 1: 23.30 a 00.30

  • Prácticas libres 2: 03.00 a 04.00

Sábado 28 de marzo

  • Prácticas libres 3: 23.30 a 00.30

  • Clasificación: 03.00 a 04.00

Domingo 29 de marzo

  • Carrera: 02.00

A la espera de definiciones sobre el posible ingreso de Mercedes en Alpine, Colapinto se prepara para una nueva fecha en la máxima categoría, en un contexto que podría cambiar a futuro el panorama competitivo de su equipo.

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