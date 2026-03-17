Bomba en la F1: la ventaja que tendrían Alpine y Colapinto si Mercedes compra una parte de la escudería

Esto abriría la puerta a una colaboración más profunda, con acceso a datos clave sobre el funcionamiento del motor, una mejor integración con el chasis y un desarrollo técnico más afinado, ventajas que hoy no están disponibles para otros equipos clientes.

cómo podría impactar esto en Franco Colapinto

En ese contexto, el posible acuerdo podría beneficiar indirectamente a Colapinto. Un Alpine con mayor respaldo técnico tendría más herramientas para mejorar su rendimiento y competitividad en pista.

Si bien se trata de una versión y no de un acuerdo confirmado, el escenario plantea un cambio relevante en la estructura del equipo en el que compite el piloto argentino, en una temporada donde cada avance técnico puede marcar diferencias.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

Mientras tanto, la actividad en la Fórmula 1 continuará a fines de marzo con el Gran Premio de Japón, que se disputará en el circuito de Suzuka.

El cronograma, adaptado al horario de Argentina, obligará a los fanáticos a seguir la acción durante la madrugada:

Viernes 27 de marzo

Prácticas libres 1: 23.30 a 00.30

Prácticas libres 2: 03.00 a 04.00

Sábado 28 de marzo

Prácticas libres 3: 23.30 a 00.30

Clasificación: 03.00 a 04.00

Domingo 29 de marzo

Carrera: 02.00

A la espera de definiciones sobre el posible ingreso de Mercedes en Alpine, Colapinto se prepara para una nueva fecha en la máxima categoría, en un contexto que podría cambiar a futuro el panorama competitivo de su equipo.