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El llamativo mensaje de Briatore tras la carrera de Colapinto en China: "El trabajo..."

El asesor ejecutivo de Alpine destacó que ambos pilotos del equipo sumaron puntos en el Gran Premio de China y remarcó que el objetivo ahora es seguir mejorando de cara a las próximas carreras.

(IG Franco Colapinto)

(IG Franco Colapinto)

El paso de Alpine por el Gran Premio de China dejó un balance positivo dentro del equipo. Tras la carrera, el asesor ejecutivo de la escudería, Flavio Briatore, destacó el rendimiento de sus pilotos y valoró el hecho de que ambos lograran sumar puntos en una jornada exigente para la escudería.

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China: Franco Colapinto quedó muy cerca de meterse en la Q3 durante la clasificación. Foto: Reuters.
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Entre los protagonistas estuvo el argentino Franco Colapinto, que junto a su compañero Pierre Gasly aportó unidades para el equipo francés en el inicio de la temporada de la Fórmula 1.

A través de un mensaje posterior a la competencia, Briatore hizo un balance del resultado obtenido en el circuito de Shanghái y destacó el trabajo del equipo.

Qué dijo Briatore sobre la carrera de Colapinto en China

El dirigente italiano valoró el rendimiento de los dos pilotos y resaltó que ambos consiguieron puntos para el equipo en una carrera exigente.

“Conseguir nueve puntos y que tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto sumen puntos es un gran resultado para el equipo. Ambos pilotos hicieron un trabajo magnífico y obtuvieron una bonita recompensa para el equipo, que nos llevamos a Enstone tras un duro doblete con el que hemos comenzado la temporada”, expresó.

El resultado también representó un avance en el inicio del campeonato para Alpine.

Por qué el resultado fue importante para Alpine

Briatore remarcó que el rendimiento en China marca un paso adelante en el comienzo de la temporada, especialmente porque el equipo logró sumar con sus dos pilotos.

“Es la primera vez que el equipo suma puntos en ambas carreras esta temporada y demuestra que podemos ser competitivos y luchar por los puntos de forma habitual”, explicó.

En ese sentido, el dirigente dejó en claro que el objetivo será sostener ese nivel en las próximas fechas del campeonato.

Qué viene ahora para Alpine en la Fórmula 1

A pesar del resultado positivo, Briatore advirtió que la temporada recién comienza y que el desarrollo del auto será un factor determinante a lo largo del año.

“Sabemos que será una carrera de desarrollo y que el trabajo duro no termina aquí. Seguiremos esforzándonos de cara a Japón y a las próximas carreras para mantener el rumbo”, concluyó.

La próxima parada del calendario será el Gran Premio de Japón, que se disputará en el circuito de Suzuka. Debido a la diferencia horaria con Argentina, la actividad se desarrollará durante la madrugada.

El cronograma indica que las primeras prácticas libres comenzarán el viernes 27 de marzo a las 23.30 (hora argentina), mientras que la clasificación se disputará el sábado 28 a las 03.00. La carrera principal se correrá el domingo 29 de marzo a las 2:00.

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