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¿Viene a Argentina? Franco Colapinto podría participar de un evento especial en medio de su temporada de Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine está en conversaciones para realizar una exhibición en Buenos Aires a fines de abril, una posibilidad que se abrió tras cambios en el calendario de la Fórmula 1.

¿Viene a Argentina? Franco Colapinto podría participar de un evento especial en medio de su temporada de Fórmula 1

El nombre de Franco Colapinto volvió a generar expectativa entre los fanáticos del automovilismo argentino. En las últimas horas trascendió que el piloto de Alpine mantiene conversaciones para realizar una exhibición en Buenos Aires a fines de abril.

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Colapinto largará duodécimo en el Gran Premio de China este domingo (REUTERS)
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La posibilidad surge a partir de cambios en el calendario de la Fórmula 1, luego de la cancelación de los Gran Premio de Baréin y el Gran Premio de Arabia Saudita. Ese escenario abriría una ventana en la agenda del piloto argentino para participar en un evento especial en el país.

La información fue mencionada por Fabián Turnes, secretario de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien explicó que existen gestiones en marcha para intentar concretar la iniciativa junto con el equipo del corredor.

“Lo de Franco es un condimento, hace que todos nos ilusionemos. Estamos terminando de ver con Alpine y el equipo de Franco. Son procesos que se dan en función de llegar a la Fórmula 1”, afirmó el funcionario en diálogo con el programa MK Registrado.

Cuándo podría presentarse Colapinto en Argentina

De confirmarse, la exhibición se realizaría hacia fines de abril y permitiría que Colapinto vuelva a presentarse ante el público argentino en plena temporada de la Fórmula 1.

El evento todavía se encuentra en etapa de conversaciones, pero la expectativa creció rápidamente entre los fanáticos que siguen la carrera del piloto argentino en la máxima categoría del automovilismo.

Qué obras se están realizando en el autódromo Gálvez

En paralelo a esta posible exhibición, el Gobierno de la Ciudad avanza con trabajos de modernización en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Según explicó Turnes, las obras comenzaron hace dos meses y están divididas en tres áreas principales: infraestructura edilicia, mejoras en la pista y modernización tecnológica.

“Hoy están en curso las obras edilicias y de la pista, que tendrían que estar terminadas entre noviembre y diciembre. Estaríamos llegando bien”, detalló.

El funcionario también señaló que el objetivo es preparar el escenario para futuros eventos internacionales. Entre ellos aparece la posibilidad de recibir el MotoGP el próximo año, con una fecha que podría disputarse entre marzo y abril.

Mientras tanto, la ilusión de ver nuevamente a Colapinto corriendo o realizando una exhibición ante el público argentino suma expectativa en medio de su temporada en la Fórmula 1 y alimenta el entusiasmo por el regreso de grandes competencias internacionales al país.

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