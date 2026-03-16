¿Viene a Argentina? Franco Colapinto podría participar de un evento especial en medio de su temporada de Fórmula 1

Cuándo podría presentarse Colapinto en Argentina

De confirmarse, la exhibición se realizaría hacia fines de abril y permitiría que Colapinto vuelva a presentarse ante el público argentino en plena temporada de la Fórmula 1.

El evento todavía se encuentra en etapa de conversaciones, pero la expectativa creció rápidamente entre los fanáticos que siguen la carrera del piloto argentino en la máxima categoría del automovilismo.

Qué obras se están realizando en el autódromo Gálvez

En paralelo a esta posible exhibición, el Gobierno de la Ciudad avanza con trabajos de modernización en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Según explicó Turnes, las obras comenzaron hace dos meses y están divididas en tres áreas principales: infraestructura edilicia, mejoras en la pista y modernización tecnológica.

“Hoy están en curso las obras edilicias y de la pista, que tendrían que estar terminadas entre noviembre y diciembre. Estaríamos llegando bien”, detalló.

El funcionario también señaló que el objetivo es preparar el escenario para futuros eventos internacionales. Entre ellos aparece la posibilidad de recibir el MotoGP el próximo año, con una fecha que podría disputarse entre marzo y abril.

Mientras tanto, la ilusión de ver nuevamente a Colapinto corriendo o realizando una exhibición ante el público argentino suma expectativa en medio de su temporada en la Fórmula 1 y alimenta el entusiasmo por el regreso de grandes competencias internacionales al país.