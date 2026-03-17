El sorpresivo ranking en el que apareció Franco Colapinto tras el GP de China

Otro punto clave es la clasificación: el periodista la define como “la vuelta cero de la carrera”, por lo que su impacto es determinante en el análisis final.

En qué puesto quedó Colapinto y cómo fue su fin de semana

Dentro de ese contexto, Colapinto fue ubicado en el puesto 15 entre los 22 pilotos de la parrilla. El balance marcó que todavía no está al nivel de su compañero Pierre Gasly, aunque el propio análisis destacó que el argentino mereció más de un punto por lo mostrado en pista.

Su fin de semana tuvo altibajos. En el sprint terminó 14°, largó la carrera principal desde el puesto 12 y logró finalizar décimo, resultado que le permitió sumar su primera unidad en la temporada.

Durante la competencia, comenzó con neumáticos duros y permaneció en pista durante un período de auto de seguridad que lo llevó momentáneamente al segundo lugar, aunque esa situación terminó perjudicando su estrategia.

Tras su paso por boxes, un incidente con Esteban Ocon en la curva 3 provocó un trompo y daños en el auto, lo que condicionó su rendimiento en el tramo final.

Quiénes lideraron el ranking del GP de China

El listado ubicó en los primeros puestos a Carlos Sainz Jr., seguido por Lewis Hamilton y Oliver Bearman. Más atrás aparecieron nombres como George Russell, Kimi Antonelli y Charles Leclerc.

En ese marco, la ubicación de Colapinto en mitad de tabla refleja un fin de semana complejo, pero con señales positivas. Más allá del puesto en el ranking, el argentino logró sumar sus primeros puntos en la temporada y dejó indicios de crecimiento dentro de una categoría en la que cada detalle puede marcar la diferencia.

El ranking completo del GP de China según Edd Straw