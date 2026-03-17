En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Fórmula 1
FÓRMULA 1

El sorpresivo ranking en el que apareció Franco Colapinto tras el GP de China

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, apareció en un ranking en la Fórmula 1 que sorprendió a todos. Los detalles.

El sorpresivo ranking en el que apareció Franco Colapinto tras el GP de China

El paso del Gran Premio de China dejó más que un resultado para Franco Colapinto. Además de haber finalizado décimo y sumar su primer punto de la temporada 2026 con Alpine, el piloto argentino apareció en un particular ranking que analiza el rendimiento de los competidores a lo largo de todo el fin de semana.

Leé también Franco Colapinto logró su primer punto en la Fórmula 1 tras terminar 10° en el GP de China
Franco Colapinto logró su primer punto en la Fórmula 1 tras terminar 10° en el GP de China
image

La clasificación fue elaborada por el periodista británico Edd Straw, quien ordena a los pilotos no solo por el resultado final, sino por distintos factores que influyen en su desempeño.

Qué mide el ranking en el que apareció Franco Colapinto

A diferencia de la tabla oficial de la Fórmula 1, este ranking no se basa únicamente en la posición final de carrera. Según explicó Straw, el análisis contempla aspectos como el ritmo de carrera, la técnica al volante, la consistencia y la presencia de errores clave.

También se tiene en cuenta qué tan cerca estuvo cada piloto del máximo potencial de su auto, considerando que no todos los equipos cuentan con el mismo rendimiento. En ese sentido, factores externos como la estrategia, los incidentes en pista o incluso la suerte pueden alterar significativamente la evaluación.

Otro punto clave es la clasificación: el periodista la define como “la vuelta cero de la carrera”, por lo que su impacto es determinante en el análisis final.

En qué puesto quedó Colapinto y cómo fue su fin de semana

Dentro de ese contexto, Colapinto fue ubicado en el puesto 15 entre los 22 pilotos de la parrilla. El balance marcó que todavía no está al nivel de su compañero Pierre Gasly, aunque el propio análisis destacó que el argentino mereció más de un punto por lo mostrado en pista.

Su fin de semana tuvo altibajos. En el sprint terminó 14°, largó la carrera principal desde el puesto 12 y logró finalizar décimo, resultado que le permitió sumar su primera unidad en la temporada.

Durante la competencia, comenzó con neumáticos duros y permaneció en pista durante un período de auto de seguridad que lo llevó momentáneamente al segundo lugar, aunque esa situación terminó perjudicando su estrategia.

Tras su paso por boxes, un incidente con Esteban Ocon en la curva 3 provocó un trompo y daños en el auto, lo que condicionó su rendimiento en el tramo final.

Quiénes lideraron el ranking del GP de China

El listado ubicó en los primeros puestos a Carlos Sainz Jr., seguido por Lewis Hamilton y Oliver Bearman. Más atrás aparecieron nombres como George Russell, Kimi Antonelli y Charles Leclerc.

En ese marco, la ubicación de Colapinto en mitad de tabla refleja un fin de semana complejo, pero con señales positivas. Más allá del puesto en el ranking, el argentino logró sumar sus primeros puntos en la temporada y dejó indicios de crecimiento dentro de una categoría en la que cada detalle puede marcar la diferencia.

El ranking completo del GP de China según Edd Straw

  1. Carlos Sainz. En la práctica, un fin de semana ganador, teniendo en cuenta que es el tercer peor coche.
  2. Lewis Hamilton. El piloto de Ferrari es, en general, el más fuerte.
  3. Ollie Bearman. Cumple con las exigencias de Haas.
  4. George Russell. Las derrotas en el reinicio son una mancha menor en su fin de semana.
  5. Kimi Antonelli. El error en el sprint perjudica su clasificación.
  6. Charles Leclerc. El segundo mejor piloto de Ferrari.
  7. Nico Hülkenberg. No tuvo ningún problema grave el fin de semana.
  8. Pierre Gasly. Las imperfecciones en la carrera le costaron caro.
  9. Liam Lawson. Especialmente eficaz en condiciones de carrera.
  10. Max Verstappen. Limitado por el coche, pero con momentos desordenados.
  11. Fernando Alonso. La oportunidad está limitada por el coche.
  12. Valtterri Bottas. Le sacó el máximo provecho al Cadillac.
  13. Lando Norris. Su rendimiento en velocidad le permite superar ligeramente a Piastri.
  14. Oscar Piastri. Por un margen mínimo, el segundo mejor piloto de McLaren.
  15. Franco Colapinto
  16. Alex Albon. Un fin de semana inútil.
  17. Lance Stroll. No causó ninguna impresión, pero tuvo pocas oportunidades de hacerlo.
  18. Arvid Lindblad. Hay muchas cosas buenas aquí, pero el sprint final no es ideal.
  19. Isack Hadjar. El ritmo es impresionante, pero el trompo en la primera vuelta perjudica su posición en la clasificación.
  20. Sergio Pérez. Rápido, pero problemático, y el choque de Bottas fue innecesario.
  21. Gabriel Bortoletto. La combinación de la falta de ritmo y el mal desempeño en el segundo cuarto garantizan una baja clasificación.
  22. Esteban Ocon. Un error racial hunde su posición en el ranking.
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Fórmula 1 Alpine
Notas relacionadas
El llamativo mensaje de Briatore tras la carrera de Colapinto en China: "El trabajo..."
¿Viene a Argentina? Franco Colapinto podría participar de un evento especial en medio de su temporada de Fórmula 1
Alpine destacó la gran clasificación de Franco Colapinto de cara al GP de China: "Otra largada cohete y vamos bien"

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar